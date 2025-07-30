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В доме на Брестчине случилось ЧП из-за обычного телефона

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  • 30.07.2025, 21:24
  • 4,626
В доме на Брестчине случилось ЧП из-за обычного телефона

Подробности.

В одном из частных домов Брестской области произошёл пожар, причиной которого стала зарядка мобильного телефона. Об этом сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по региону.

Сигнал о задымлении поступил в отдел по чрезвычайным ситуациям от дочери хозяйки дома. На момент прибытия спасателей открытого пламени уже не было. Как рассказала владелица дома, вечером вся семья уехала на дачу, а перед выходом внучка поставила на зарядку мобильное устройство.

Утром женщине сообщили, что в её доме произошло возгорание. В результат огонь повредил стены и потолок дома, все что было внутри – закопчено.

Назначенная экспертиза установила: источник возгорания находился в месте подключения телефона к электросети. По заключению специалистов, пожар случился из-за неисправности гаджета, оставленного на зарядке.

Как отмечают эксперты-пожаротехники, случаи возгораний от телефонов, подключённых к сети и оставленных без присмотра, уже были не раз. Специалисты напоминают: во избежание ЧП важно не оставлять технику на зарядке без наблюдения, а также использовать только оригинальные зарядные устройства, соответствующие конкретной модели телефона.

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