В доме на Брестчине случилось ЧП из-за обычного телефона 3 30.07.2025, 21:24

4,626

Подробности.

В одном из частных домов Брестской области произошёл пожар, причиной которого стала зарядка мобильного телефона. Об этом сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по региону.

Сигнал о задымлении поступил в отдел по чрезвычайным ситуациям от дочери хозяйки дома. На момент прибытия спасателей открытого пламени уже не было. Как рассказала владелица дома, вечером вся семья уехала на дачу, а перед выходом внучка поставила на зарядку мобильное устройство.

Утром женщине сообщили, что в её доме произошло возгорание. В результат огонь повредил стены и потолок дома, все что было внутри – закопчено.

Назначенная экспертиза установила: источник возгорания находился в месте подключения телефона к электросети. По заключению специалистов, пожар случился из-за неисправности гаджета, оставленного на зарядке.

Как отмечают эксперты-пожаротехники, случаи возгораний от телефонов, подключённых к сети и оставленных без присмотра, уже были не раз. Специалисты напоминают: во избежание ЧП важно не оставлять технику на зарядке без наблюдения, а также использовать только оригинальные зарядные устройства, соответствующие конкретной модели телефона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com