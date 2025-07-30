В доме на Брестчине случилось ЧП из-за обычного телефона

В доме на Брестчине случилось ЧП из-за обычного телефона3
- 30.07.2025, 21:24
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Подробности.
В одном из частных домов Брестской области произошёл пожар, причиной которого стала зарядка мобильного телефона. Об этом сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по региону.
Сигнал о задымлении поступил в отдел по чрезвычайным ситуациям от дочери хозяйки дома. На момент прибытия спасателей открытого пламени уже не было. Как рассказала владелица дома, вечером вся семья уехала на дачу, а перед выходом внучка поставила на зарядку мобильное устройство.
Утром женщине сообщили, что в её доме произошло возгорание. В результат огонь повредил стены и потолок дома, все что было внутри – закопчено.
Назначенная экспертиза установила: источник возгорания находился в месте подключения телефона к электросети. По заключению специалистов, пожар случился из-за неисправности гаджета, оставленного на зарядке.
Как отмечают эксперты-пожаротехники, случаи возгораний от телефонов, подключённых к сети и оставленных без присмотра, уже были не раз. Специалисты напоминают: во избежание ЧП важно не оставлять технику на зарядке без наблюдения, а также использовать только оригинальные зарядные устройства, соответствующие конкретной модели телефона.