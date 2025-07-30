Глава МИД Чехии отреагировал на включение в список «русофобов» 1 30.07.2025, 21:39

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Ян Липавский заявил, что его «беспокоит Путин, его путинизм, его имперская политика».

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после появления в списке «русофобов» заявил, что выступает против имперской политики российского диктатора Владимира Путина и не использует язык ненависти в отношении РФ. Об этом глава чешской дипломатии рассказал в комментарии ČTK.

Министерство иностранных дел РФ включило Липавского в так называемый список «русофобов» из-за его заявления от 5 января, когда он назвал Путина диктатором, который не признает украинцев как нацию, а Украину как государство.

В другом заявлении от 14 мая, которое оккупанты считают русофобским, глава МИД Чехии на брифинге перед неформальной встречей министров иностранных дел НАТО в Турции заявил, что союзники должны в очередной раз определить Россию как самую серьезную прямую угрозу евроатлантическому пространству.

В ответ на включение его в список «русофобов» министр заявил, что он не использует язык ненависти против России, но его беспокоит имперская политика Путина.

«Я не использую язык ненависти к России или россиянам. Меня беспокоит Путин, его путинизм, его имперская политика, которая проявляется в захватнической войне против Украины, целой серии диверсий в Чехии или информационной войне. Или, возможно, кибератаках против нас и наших ближайших союзников», — сказал Липавский.

Глава дипломатии добавил, что его планы относительно отпуска в Крыму не изменятся, потому что Крым – это Украина, имея в виду свое заявление в 2023 году во время бунта террористов Вагнера в России.

«Поэтому запрет на поездки в Россию меня никоим образом не касается», — акцентировал Липавский.

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