Поляки оценили деятельность Дуды на посту президента
- 30.07.2025, 22:04
Большинство жителей Польши считают, что политик хорошо выполнял обязанности президента.
В Польше опрос показал, что большинство жителей страны считают, что Анджей Дуда хорошо выполнял обязанности президента.
Данные опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS) приводит PAP.
Согласно данным опроса, 54% респондентов считают, что Дуда хорошо выполнял обязанности главы государства; противоположного мнения придерживаются 40%.
По мнению 45% респондентов, на посту президента Дуда заботился исключительно об интересах своих избирателей, тогда как 39% считают, что он представлял интересы всех поляков.
Кроме того, респондентов попросили, в частности, указать (максимум два) чувства, которые они связывают с окончанием президентского срока Анджея Дуды. Чаще всего они отвечали, что это удовлетворение (29%) и безразличие (также 29%). Далее они называли: смущение и стыд (25%), разочарование (24%), гордость (12%), злость (12%) и радость (8%).
Президентство Анджея Дуды ассоциировалось, в целом, для 43% опрошенных с негативными эмоциями, для 36% с положительными эмоциями, еще 29% остались равнодушными.
Ранее сообщалось, что согласно опросу CBOS, Дуда остается политиком, которому больше всего доверяют поляки.