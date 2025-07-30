Шмыгаль: Украина очень близка к созданию собственной баллистики
- 30.07.2025, 22:17
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Детали.
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина очень близка к получению собственных баллистических ракет. В интервью BBC он напомнил, что соответствующую задачу поставил президент Украины Владимир Зеленский.
«Президент Украины уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень к этому близки. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу», — заявил Шмыгаль.
Также министр рассказал, как заставить россиян вести настоящие переговоры о мире. С одной стороны это должно быть давление на поле боя и поставки, которые дадут Украине если не преимущество, то паритет. С другой — санкционное давление, которое будет «финансово обескровливать врага».
«Если не будет этих двух факторов, то переговоры, возможно, будут продолжаться, но вероятнее нас и наших партнеров будут водить по кругу вокруг этого дипломатического стола переговоров», — заявил министр.