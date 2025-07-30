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Зеленский согласовал принципы сделок с США по оружию

  • 30.07.2025, 22:55
  • 1,134
Зеленский согласовал принципы сделок с США по оружию

Речь идет о масштабных соглашениях.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал основные принципы соглашений с Соединенными Штатами Америки по поставкам оружия.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

«Согласовал также сегодня основные принципы соглашений наших с Америкой по оружию. Масштабные соглашения, я говорил о них с президентом Трампом, и я очень-очень рассчитываю, что мы сможем все это выполнить», - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что «это точно усилит обе наши страны, а значит - наших союзников».

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