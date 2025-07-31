Можно ли крестить ребенка, если один из родителей против? 31.07.2025, 1:12

Ответ дал адвокат.

Крещение ребёнка без согласия одного из родителей может стать поводом для судебного разбирательства. Об этом напомнил адвокат Алексей Герасименок, комментируя вопросы, связанные с религиозным воспитанием несовершеннолетних.

По его словам, любые вопросы, касающиеся воспитания детей — включая отношение к религии и участие в обрядах, — родители обязаны решать совместно.

«Все вопросы о формах и методах воспитания детей, об отношении к религии и иные вопросы воспитания детей решаются обоими родителями по взаимному согласию. Разногласия разрешаются в судебном порядке», — подчеркнул Герасименок.

Таким образом, крестить ребёнка без согласия второго родителя нельзя. Это может расцениваться как нарушение прав одного из родителей и повлечь юридические последствия.

Могут ли в загсе запретить родителям дать необычное имя ребенку?

– В соответствии со ст. 69 Кодекса о браке и семье орган загса не вправе отказать родителям в присвоении имени ребенку, – пояснила начальник отдела организационно-методической работы главного управления юстиции Гомельского облисполокома Наталья Соколова.

Однако нюансы есть и отказать маме с папой все-таки могут.

– Причиной отказа могут стать только нарушение норм общественной морали или противоречие национальным традициям, – уточнила специалист.

Если дать ребенку двойное имя, какое отчество будет у внуков?

Ребенку в Беларуси может быть дано не более двух собственных имен. То, которое записано в свидетельстве о рождении первым, считается основным. От основного имени и образуется отчество ребенка. По словам специалиста, двойное имя можно дать сыну или дочери только с обоюдного согласия родителей.

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