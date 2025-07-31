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Можно ли крестить ребенка, если один из родителей против?

  • 31.07.2025, 1:12
Можно ли крестить ребенка, если один из родителей против?

Ответ дал адвокат.

Крещение ребёнка без согласия одного из родителей может стать поводом для судебного разбирательства. Об этом напомнил адвокат Алексей Герасименок, комментируя вопросы, связанные с религиозным воспитанием несовершеннолетних.

По его словам, любые вопросы, касающиеся воспитания детей — включая отношение к религии и участие в обрядах, — родители обязаны решать совместно.

«Все вопросы о формах и методах воспитания детей, об отношении к религии и иные вопросы воспитания детей решаются обоими родителями по взаимному согласию. Разногласия разрешаются в судебном порядке», — подчеркнул Герасименок.

Таким образом, крестить ребёнка без согласия второго родителя нельзя. Это может расцениваться как нарушение прав одного из родителей и повлечь юридические последствия.

Могут ли в загсе запретить родителям дать необычное имя ребенку?

– В соответствии со ст. 69 Кодекса о браке и семье орган загса не вправе отказать родителям в присвоении имени ребенку, – пояснила начальник отдела организационно-методической работы главного управления юстиции Гомельского облисполокома Наталья Соколова.

Однако нюансы есть и отказать маме с папой все-таки могут.

– Причиной отказа могут стать только нарушение норм общественной морали или противоречие национальным традициям, – уточнила специалист.

Если дать ребенку двойное имя, какое отчество будет у внуков?

Ребенку в Беларуси может быть дано не более двух собственных имен. То, которое записано в свидетельстве о рождении первым, считается основным. От основного имени и образуется отчество ребенка. По словам специалиста, двойное имя можно дать сыну или дочери только с обоюдного согласия родителей.

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