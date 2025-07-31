Умер князь Александр Трубецкой
- 31.07.2025, 0:06
Свой род Трубецкие ведут от великого князя литовского Гедимина.
В Москве умер князь Александр Трубецкой, сообщает «Царьград». Ему было 78 лет.
Трубецкого госпитализировали 24 июля из-за проблем с дыханием.
Князь родился 14 марта 1947 года в Париже, в семье русских эмигрантов. Его отец — князь Александр Трубецкой, мать — княгиня Александра Голицына. Они познакомились в эмиграции.
Свой род Трубецкие и Голицыны ведут от князя великого князя литовского Гедимина.