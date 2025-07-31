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ВСУ атаковали ЗРК «Оса», а также САУ «Мста-С» и «Гиацинт-С» оккупантов

  • 31.07.2025, 2:59
ВСУ атаковали ЗРК «Оса», а также САУ «Мста-С» и «Гиацинт-С» оккупантов

Видео.

Воины подразделения Shadow 59-й штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем ВСУ смогли найти зенитно-ракетный комплекс и дальнобойные самоходки оккупантов.

Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения.

Сначала был замечен ЗРК «Оса», который россияне используют для противодействия нашим дронам. Аэроразведчики передали координаты и дружественные подразделения нанесли удар по вражеской системе ПВО. Так же закончили свою службу и российские дальнобойные САУ «Мста-С» и «Гиацинт-С».

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