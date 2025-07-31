ВСУ атаковали ЗРК «Оса», а также САУ «Мста-С» и «Гиацинт-С» оккупантов 31.07.2025, 2:59

Видео.

Воины подразделения Shadow 59-й штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем ВСУ смогли найти зенитно-ракетный комплекс и дальнобойные самоходки оккупантов.

Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения.

Сначала был замечен ЗРК «Оса», который россияне используют для противодействия нашим дронам. Аэроразведчики передали координаты и дружественные подразделения нанесли удар по вражеской системе ПВО. Так же закончили свою службу и российские дальнобойные САУ «Мста-С» и «Гиацинт-С».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com