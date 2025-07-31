ВСУ атаковали ЗРК «Оса», а также САУ «Мста-С» и «Гиацинт-С» оккупантов
- 31.07.2025, 2:59
Видео.
Воины подразделения Shadow 59-й штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем ВСУ смогли найти зенитно-ракетный комплекс и дальнобойные самоходки оккупантов.
Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения.
Сначала был замечен ЗРК «Оса», который россияне используют для противодействия нашим дронам. Аэроразведчики передали координаты и дружественные подразделения нанесли удар по вражеской системе ПВО. Так же закончили свою службу и российские дальнобойные САУ «Мста-С» и «Гиацинт-С».