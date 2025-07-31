Американские физики обнаружили в метеорите уникальный термостойкий материал
- 31.07.2025, 4:00
Он обладает свойствами стекла и кристалла.
Физики из Колумбийского университета обнаружили в метеорите 1724 года материал тридимит со стабильной теплопроводностью в широком диапазоне температур.
Американские ученые из Колумбийского университета обнаружили в метеорите, упавшем в Германии в 1724 году, уникальный материал — тридимит, который сочетает свойства как стекла, так и кристалла. Его особенностью является постоянная теплопроводность в широком температурном диапазоне — от -193 до +107 °C, что противоречит привычным законам физики, передает New Voice.
Тридимит — форма диоксида кремния, ранее зафиксированная на Марсе и в метеоритах. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, демонстрирует, что этот материал имеет атомную структуру, промежуточную между кристаллом и стеклом. Это открытие может в корне изменить подход к терморегулированию в технологиях — от микрочипов до космической инженерии.
Автор исследования профессор Микеле Симончелли в 2019 году вывел универсальное уравнение, которое описывает перенос тепла в кристаллах и стекле. Применив машинное обучение, его команда предсказала особые свойства тридимита. Для проверки гипотезы исследователи сотрудничали с учеными Сорбонны, которые экспериментально подтвердили уникальные тепловые характеристики метеоритного тридимита.
Это открытие также имеет потенциал уменьшить углеродный след сталелитейной отрасли, поскольку тридимит может образовываться в термостойком кирпиче после длительного нагрева. Кроме того, его изучение может пролить свет на тепловую историю планет, в частности Марса.