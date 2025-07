Американские физики обнаружили в метеорите уникальный термостойкий материал 31.07.2025, 4:00

Он обладает свойствами стекла и кристалла.

Физики из Колумбийского университета обнаружили в метеорите 1724 года материал тридимит со стабильной теплопроводностью в широком диапазоне температур.

Американские ученые из Колумбийского университета обнаружили в метеорите, упавшем в Германии в 1724 году, уникальный материал — тридимит, который сочетает свойства как стекла, так и кристалла. Его особенностью является постоянная теплопроводность в широком температурном диапазоне — от -193 до +107 °C, что противоречит привычным законам физики, передает New Voice.

Тридимит — форма диоксида кремния, ранее зафиксированная на Марсе и в метеоритах. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, демонстрирует, что этот материал имеет атомную структуру, промежуточную между кристаллом и стеклом. Это открытие может в корне изменить подход к терморегулированию в технологиях — от микрочипов до космической инженерии.

Автор исследования профессор Микеле Симончелли в 2019 году вывел универсальное уравнение, которое описывает перенос тепла в кристаллах и стекле. Применив машинное обучение, его команда предсказала особые свойства тридимита. Для проверки гипотезы исследователи сотрудничали с учеными Сорбонны, которые экспериментально подтвердили уникальные тепловые характеристики метеоритного тридимита.

Это открытие также имеет потенциал уменьшить углеродный след сталелитейной отрасли, поскольку тридимит может образовываться в термостойком кирпиче после длительного нагрева. Кроме того, его изучение может пролить свет на тепловую историю планет, в частности Марса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com