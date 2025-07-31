закрыть
31 июля 2025, четверг, 3:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американские физики обнаружили в метеорите уникальный термостойкий материал

  • 31.07.2025, 4:00
Американские физики обнаружили в метеорите уникальный термостойкий материал

Он обладает свойствами стекла и кристалла.

Физики из Колумбийского университета обнаружили в метеорите 1724 года материал тридимит со стабильной теплопроводностью в широком диапазоне температур.

Американские ученые из Колумбийского университета обнаружили в метеорите, упавшем в Германии в 1724 году, уникальный материал — тридимит, который сочетает свойства как стекла, так и кристалла. Его особенностью является постоянная теплопроводность в широком температурном диапазоне — от -193 до +107 °C, что противоречит привычным законам физики, передает New Voice.

Тридимит — форма диоксида кремния, ранее зафиксированная на Марсе и в метеоритах. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, демонстрирует, что этот материал имеет атомную структуру, промежуточную между кристаллом и стеклом. Это открытие может в корне изменить подход к терморегулированию в технологиях — от микрочипов до космической инженерии.

Автор исследования профессор Микеле Симончелли в 2019 году вывел универсальное уравнение, которое описывает перенос тепла в кристаллах и стекле. Применив машинное обучение, его команда предсказала особые свойства тридимита. Для проверки гипотезы исследователи сотрудничали с учеными Сорбонны, которые экспериментально подтвердили уникальные тепловые характеристики метеоритного тридимита.

Это открытие также имеет потенциал уменьшить углеродный след сталелитейной отрасли, поскольку тридимит может образовываться в термостойком кирпиче после длительного нагрева. Кроме того, его изучение может пролить свет на тепловую историю планет, в частности Марса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип