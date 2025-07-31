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Ученые нашли вещество, которое может остановить облысение

  • 31.07.2025, 6:09
Ученые нашли вещество, которое может остановить облысение

Лекарства больше не нужны?

Исследователи обнаружили, что природный сахар дезоксирибоза может остановить выпадение волос без применения лекарств. Открытие открывает новые перспективы в борьбе с облысением, передает New Voice.

Ученые случайно сделали открытие, которое может изменить подход к лечению наследственного облысения — природный сахар дезоксирибоза оказался потенциальным средством против выпадения волос. Это открытие сделали во время восьмилетнего исследования, первоочередной целью которого было изучение процесса заживления ран у мышей.

Дезоксирибоза — один из компонентов ДНК, который играет ключевую роль в стабильности и репликации генетического материала. Однако в ходе исследования оказалось, что она также способствует росту волос, стимулируя образование новых кровеносных сосудов в участках с выпадением.

Команда ученых смоделировала потерю волос, вызванную тестостероном — одну из распространенных причин облысения у мужчин — и выяснила, что мыши, которым вводили дезоксирибозу, демонстрировали значительно более активное восстановление волосяного покрова. Более того, эффективность этого природного сахара сравнялась с действием миноксидила — популярного препарата против облысения, стоимость которого составляет около 30−40 долларов за курс лечения.

Исследовательница Шейла Макнил отметила, что сейчас существует только два одобренных препарата для лечения облысения по мужскому типу, поэтому дезоксирибоза может стать прорывом в этой области. Ее коллега Мухаммед Яр добавил, что сахар является стабильным, недорогим и имеет несколько форм выпуска, что делает его привлекательным для дальнейших исследований.

Хотя исследование еще находится на раннем этапе, его результаты открывают новые перспективы в лечении проблем, которые влияют на самооценку миллионов людей в мире.

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