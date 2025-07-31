Умер бывший тренер Тайсона, Холифилда и братьев Кличко 31.07.2025, 4:13

Томми Брукс

Один из самых влиятельных боксерских тренеров скончался в возрасте 71 года.

Один из самых влиятельных боксерских тренеров Томми Брукс умер в возрасте 71 года после непродолжительной борьбы с раком.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Томми был старшим в семье из 11 детей и начал заниматься боксом в 14 лет в Сан-Диего. Он быстро заявил о себе в любительском боксе: выиграл несколько региональных турниров серии Golden Gloves, а во время службы в армии стал чемпионом ВВС США и мира среди военных в среднем весе. В 1975-м одолел Майкла Спинкса, будущего чемпиона мира, и стал лучшим боксером США по версии AAU (Amateur Athletic Union).

В профессиональном боксе Брукс дебютировал в 1978 году и одержал семь побед подряд, однако впоследствии потерпел несколько поражений и решил переключиться на тренерскую деятельность. Его формировали легенды тренерского дела — Лу Дува, Джордж Бентон и Эдди Фатч.

Под его руководством выступали такие звезды, как Пернелл Уитакер, Джуниор Джонс (известный двумя победами над Марко Антонио Баррерой), Виталий и Владимир Кличко, Фредди Пендлтон.

Но настоящую славу Брукс получил благодаря сотрудничеству с Эвандером Холифилдом — именно он готовил легенду к двум историческим победам над Майком Тайсоном. Интересно, что впоследствии Томми тренировал и самого Тайсона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com