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Умер бывший тренер Тайсона, Холифилда и братьев Кличко

  • 31.07.2025, 4:13
Умер бывший тренер Тайсона, Холифилда и братьев Кличко
Томми Брукс

Один из самых влиятельных боксерских тренеров скончался в возрасте 71 года.

Один из самых влиятельных боксерских тренеров Томми Брукс умер в возрасте 71 года после непродолжительной борьбы с раком.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Томми был старшим в семье из 11 детей и начал заниматься боксом в 14 лет в Сан-Диего. Он быстро заявил о себе в любительском боксе: выиграл несколько региональных турниров серии Golden Gloves, а во время службы в армии стал чемпионом ВВС США и мира среди военных в среднем весе. В 1975-м одолел Майкла Спинкса, будущего чемпиона мира, и стал лучшим боксером США по версии AAU (Amateur Athletic Union).

В профессиональном боксе Брукс дебютировал в 1978 году и одержал семь побед подряд, однако впоследствии потерпел несколько поражений и решил переключиться на тренерскую деятельность. Его формировали легенды тренерского дела — Лу Дува, Джордж Бентон и Эдди Фатч.

Под его руководством выступали такие звезды, как Пернелл Уитакер, Джуниор Джонс (известный двумя победами над Марко Антонио Баррерой), Виталий и Владимир Кличко, Фредди Пендлтон.

Но настоящую славу Брукс получил благодаря сотрудничеству с Эвандером Холифилдом — именно он готовил легенду к двум историческим победам над Майком Тайсоном. Интересно, что впоследствии Томми тренировал и самого Тайсона.

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