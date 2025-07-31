Трамп объявил «золотой век» для криптовалют в экономике США
- 31.07.2025, 7:58
Опубликован план превращения страны в мирового лидера в области цифровых активов.
Администрация Трампа призывает все государственные органы США срочно обновить подходы к регулированию криптовалюты и обеспечить ее полноценную интеграцию в экономику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный в среду, 30 июля, 160-страничный отчет Белого дома.
Так, в огромном 160-страничном отчете Белый дом очерчивает план превращения США в мирового лидера в области цифровых активов. Ожидается законодательная поддержка и масштабные изменения в банковской, налоговой и финансовой сферах.
Белый дом ожидает, что Конгресс примет специальный закон, который признает криптовалюту новым классом активов и даст ей правовое регуляторное поле.
При этом речь идет об обновлении правил в следующих направлениях:
ценные бумаги и товары;
банковские операции;
налогообложение;
страхование;
кибербезопасность;
борьба с незаконным финансированием.
Таким образом, администрация Дональда Трампа выступила с масштабным призывом ко всем федеральным учреждениям США, что пора двигаться быстро и решительно, чтобы сделать криптовалюту неотъемлемой частью американской экономики.
По словам Трампа, криптовалюта должна стать таким же привычным инструментом, как и доллар - включая ипотеку, банковские услуги, пенсионные программы и налоговые отчисления.
Причина такой спешки очевидна - семья президента Трампа все активнее инвестирует в криптоотрасль. По данным рынка, только со дня выборов цена биткойна выросла на 74%, а криптоиндустрия добавила 1,57 трлн долларов капитализации.
Отметим, что в отчете говорится о необходимости создания четких и прозрачных правил, которые бы помогли криптоиндустрии легально развиваться в США. Ключевой задачей называется обеспечение «регуляторной определенности», чтобы американские предприниматели могли смело инвестировать, создавать новые сервисы и программные решения.
Трамп поставил задачу своей администрации сделать американский рынок цифровых активов «самым глубоким и ликвидным в мире».
Напомним, что в начале марта президент США Дональд Трамп поручил своим подчиненным работать над формированием криптовалютного резерва. Ожидается, что такой резерв будет включать криптовалюты XRP, SOL и ADA.