Трамп объявил «золотой век» для криптовалют в экономике США 31.07.2025, 7:58

Дональд Трамп

Опубликован план превращения страны в мирового лидера в области цифровых активов.

Администрация Трампа призывает все государственные органы США срочно обновить подходы к регулированию криптовалюты и обеспечить ее полноценную интеграцию в экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный в среду, 30 июля, 160-страничный отчет Белого дома.

Так, в огромном 160-страничном отчете Белый дом очерчивает план превращения США в мирового лидера в области цифровых активов. Ожидается законодательная поддержка и масштабные изменения в банковской, налоговой и финансовой сферах.

Белый дом ожидает, что Конгресс примет специальный закон, который признает криптовалюту новым классом активов и даст ей правовое регуляторное поле.

При этом речь идет об обновлении правил в следующих направлениях:

ценные бумаги и товары;

банковские операции;

налогообложение;

страхование;

кибербезопасность;

борьба с незаконным финансированием.

Таким образом, администрация Дональда Трампа выступила с масштабным призывом ко всем федеральным учреждениям США, что пора двигаться быстро и решительно, чтобы сделать криптовалюту неотъемлемой частью американской экономики.

По словам Трампа, криптовалюта должна стать таким же привычным инструментом, как и доллар - включая ипотеку, банковские услуги, пенсионные программы и налоговые отчисления.

Причина такой спешки очевидна - семья президента Трампа все активнее инвестирует в криптоотрасль. По данным рынка, только со дня выборов цена биткойна выросла на 74%, а криптоиндустрия добавила 1,57 трлн долларов капитализации.

Отметим, что в отчете говорится о необходимости создания четких и прозрачных правил, которые бы помогли криптоиндустрии легально развиваться в США. Ключевой задачей называется обеспечение «регуляторной определенности», чтобы американские предприниматели могли смело инвестировать, создавать новые сервисы и программные решения.

Трамп поставил задачу своей администрации сделать американский рынок цифровых активов «самым глубоким и ликвидным в мире».

Напомним, что в начале марта президент США Дональд Трамп поручил своим подчиненным работать над формированием криптовалютного резерва. Ожидается, что такой резерв будет включать криптовалюты XRP, SOL и ADA.

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