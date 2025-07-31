Украинские воины выбили россиян под Покровском 31.07.2025, 8:01

Продвижение ВСУ показали на картах.

Украинские защитники продвинулись на Покровском направлении. Однако россияне тоже проводили наступательные операции в этом районе.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 июля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в северной Лисовке (к юго-востоку от Покровска).

Российский так называемый «военкор» утверждал, что украинские войска удерживают позиции во Владимировке (к северо-востоку от Покровска) и отбили российские штурмы вблизи южной окраины Шахова.

Также пропагандисты отмечали, что российские войска якобы продвигались в центральной и восточной части Заповедного. Другой «военкор» заявлял, что российские войска вошли якобы в Родинское (к северу от Покровска).

Представитель украинского подразделения беспилотников рассказал, что российские войска меняют свою тактику на Покровском направлении. Они штурмуют небольшими группами и используют мотоциклы, в частности с колясками, преимущественно для логистики.

А российский «военкор» утверждал, что оккупанты, которые приближаются к Покровску, используют тактику, подобную той, которую захватчики использовали для захвата Селидово в 2024 году. Например, атакуют небольшими группами по два-три человека, чтобы найти дыры в украинской обороне для продвижения вглубь населенного пункта.

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