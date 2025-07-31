закрыть
31 июля 2025, четверг, 8:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины выбили россиян под Покровском

  • 31.07.2025, 8:01
Украинские воины выбили россиян под Покровском

Продвижение ВСУ показали на картах.

Украинские защитники продвинулись на Покровском направлении. Однако россияне тоже проводили наступательные операции в этом районе.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 июля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в северной Лисовке (к юго-востоку от Покровска).

Российский так называемый «военкор» утверждал, что украинские войска удерживают позиции во Владимировке (к северо-востоку от Покровска) и отбили российские штурмы вблизи южной окраины Шахова.

Также пропагандисты отмечали, что российские войска якобы продвигались в центральной и восточной части Заповедного. Другой «военкор» заявлял, что российские войска вошли якобы в Родинское (к северу от Покровска).

Представитель украинского подразделения беспилотников рассказал, что российские войска меняют свою тактику на Покровском направлении. Они штурмуют небольшими группами и используют мотоциклы, в частности с колясками, преимущественно для логистики.

А российский «военкор» утверждал, что оккупанты, которые приближаются к Покровску, используют тактику, подобную той, которую захватчики использовали для захвата Селидово в 2024 году. Например, атакуют небольшими группами по два-три человека, чтобы найти дыры в украинской обороне для продвижения вглубь населенного пункта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип