«Ухудшились сон, здоровье, нервная система, я перестал есть» 4 31.07.2025, 8:24

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Истории белорусов, которые постарались стать айтишниками.

Многие смотрят на обеспеченных айтишников, которые, как кажется, без особого труда приобретают квартиры и машины, и думают: «А чем я хуже?» Ведь хочется работать в комфортных условиях, получать приличную зарплату и быть занятым в отрасли с хорошей перспективой. Однако, даже если приложить значительные усилия, потратить время и деньги на обучение, далеко не факт, что удастся начать карьеру в IT. «Онлайнер» поговорил с белорусами, которые очень хотели попасть в сферу, но у них ничего не вышло.

«Из-за стресса ухудшилась нервная система и я перестал есть»

Сергей до 26 лет жил в Кобрине и работал на стройке. Работа отнимала очень много времени, а мужчина чувствовал, что гробит свое здоровье. При этом друзья Сергея уверяли его, что он способен на большее и ему по силам попасть в IT-сферу.

— Начал заниматься «айтишкой» прямо в перерывах между работой на стройке: по вечерам, на обедах. В итоге за месяц выучил Java, какие-то основы JavaScript, HTML, SQL, а затем прошел собеседование в консалтинговую компанию из Бреста — там нужны были девелоперы для работы на Java-подобном языке Apex.

Поначалу мужчина был в восторге: никогда в жизни он не ощущал такого хорошего отношения к себе на работе. Его радовали гибкий график, приятный коллектив, удобства в офисе, а особенно то, что стажировка оплачивалась. Сергей никогда не встречал подобного до работы в IT. Однако очень скоро новоиспеченный разработчик начал чувствовать, что что-то идет не так.

— Мне не хватало коммуникации. Я человек общительный: веду свадьбы, например, и мне нужны люди. А когда ты целый день в компьютере, это сложно. В итоге получалось так, что все соседи по офису ходили пить чай один-два раза в день, а я с каждым из них тоже ходил один-два раза. То есть я ходил пить чай девять-десять раз в день — не потому, что хотел есть или пить, а потому, что чувствовал нужду именно в общении.

Но дальше начались более серьезные проблемы. По словам Сергея, у него начали сдавать нервная система и психика. Он не мог мысленно отключиться от работы, постоянно думал о ней. Накладывалось и то, что нужно было постоянно ездить из Кобрина в Брест.

— Мне все это начало сниться. Ухудшились сон, здоровье, нервная система, я перестал есть, и все это было из-за постоянного стресса. Я все время думал об этом. В итоге принял решение, что нужно увольняться по состоянию здоровья.

В итоге Сергей ушел из компании и из IT-сферы вообще.

«Глядя на нейросети и санкции, решил, что места мне тут нет»

У Дмитрия, как он уверяет, математический склад ума. В детстве он с удовольствием решал задачки на «Корветах», а в универе заинтересовался языком программирования Pascal. Казалось бы, судьба сама ведет его в IT-сферу, однако до 30 лет мужчина работал сначала электромонтером, а затем вырос до инженера.

В 2019 году Дмитрий все-таки решил изменить жизнь и попробовать себя в IT. Пошел учиться, из направлений выбрал для себя фронтенд-разработку, потому что нравилось, как написанный код визуализируется на экране.

— Сперва пошел на курсы по HTML и CSS. Обучение по JavaScript почему-то было отдельно за дополнительную плату. Изучение верстки заняло три месяца в удаленном формате, стоимость — 1200 рублей. Были робкие попытки куда-то устроиться, но везде давали понять: без JavaScript никуда. Понятно, что статичная верстка мало кого интересовала.

Позднее мужчина все-таки пошел на курс по JavaScript стоимостью 1500 рублей. Как рассказывает Дмитрий, лучшим ученикам преподавательница предлагала попробоваться на собеседованиях в ее компании. Мужчина попытал счастья на нескольких встречах, но были лишь отказы. Однако однажды появилась надежда.

— Преподавательница объявила, что в ее компанию идет набор на стажировку. Стажировка бесплатная — как с моей, так и с их стороны. Вот она, птица удачи, подумал я. Долго повторял теорию, делал конспекты — и вуаля, заветное приглашение на стажировку. А дальше, думал я, в случае удачной стажировки и на работу возьмут, все как бы на это намекали.

Через три месяца стажировки Дмитрию удалось завершить учебный проект, который с огрехами, но работал. И дальше он стал интересоваться по поводу трудоустройства.

— А они говорят: проектов нет, на бенч не берем, дальше как-нибудь сами. В итоге еще месяца два я отправлял резюме, думая, что трехмесячная стажировка в IT-компании может серьезно повлиять на мои шансы найти работу. Но, глядя на все, что происходит с нейросетями и санкциями, я решил, что вряд ли мне найдется место сейчас. Да и мне уже 36, поздно строить воздушные замки.

В итоге мужчина оставил попытки найти работу в IT-сфере и стал предпринимателем в области услуг. Через некоторое время от компании, где Дмитрий проходил стажировку, пришло предложение поработать на реальном проекте, однако он отказался.

— Ибо дорога ложка к обеду, а когда пытаешься построить свою карьеру заново и все понемногу начинает налаживаться, кидаться снова в авантюру желания нет.

«Повезло на 76-м резюме»

В феврале 2020 года Дарья решила пойти учиться на айтишника. Девушка попала в группу по специальности «программирование» в одном из минских учебных заведений. Там она изучала основы главных IT-направлений и популярные языки программирования: Java, JavaScript, Python, базы данных, проджект-менеджмент и аналитику. Все это стоило около 3 тыс. рублей за два года.

В декабре 2021-го Дарья получила диплом о переквалификации по специальности «программист», и начался поиск работы.

— Сразу после учебы с поправкой на отсутствие опыта и почитав, что совсем новичкам лучше быть стажером или интерном, я направила кучу резюме даже туда, где были отзывы про кабальные контракты для новичков. Если верить статистике агрегатора вакансий, таких, как я, было больше сотни на каждую позицию! Поэтому было неудивительно, что они даже не были просмотрены. За полгода после окончания учебы я отправила 16 резюме, но исключительно туда, где было стажерство. Комплекс самозванца не давал наглеть больше.

Но бесконечно быть в поиске работы было невозможно, и Дарья устроилась специалистом по работе с клиентами, а параллельно продолжала откликаться на вакансии. Из-за занятости за 2023 год девушка отправила всего 9 резюме по IT-специальности, но получила лишь несколько стандартных отказов.

— С января 2024-го мне настолько опостылела работа, что я качественнее взялась за резюме. Обновила профиль на LinkedIn и Rabota.by, убрала нерелевантный опыт. Начала откликаться с сопроводительным письмом, причем не стандартным, а с учетом специфики каждой специальности. Я смотрела уже не только верстальщиков и фронтенд, но и контент-менеджмент и даже HR. Теперь меня футболили даже вежливо, было пару интервью с HR, но через два-три дня приходил стандартный вежливый отказ. Пыталась даже за бесплатно, стажером — не брали, даже на «галеры».

За 2024 год Дарья отправила свое резюме работодателям 75 раз через агрегаторы вакансий и еще неоднократно писала по электронной почте. В итоге работу найти удалось, но это не совсем то, на что девушка обучалась в институте.

— Повезло на 76-м резюме: нужен был администратор интернет-ресурса в издательство. И сейчас я редактор сайта: заполняю контент и делаю минимальную работу с кодом — например, вставить картинку.

«Мечта о карьере в IT так и осталась мечтой»

Еще один наш собеседник, поделившийся своей историей, Дмитрий, заинтересовался фронтенд-разработкой, будучи в армии. После демобилизации мужчина начал активно изучать и сравнивать языки программирования — в итоге остановился на Python.

— Позже я накопил деньги и записался на шестимесячный курс за 2500 рублей. Но, как выяснилось позже, школа оказалась обычным инфоцыганским проектом. Многие студенты не доучились, кто-то даже подавал в суд. Я же решил пройти обучение до конца — хотя бы ради сертификата.

После обучения Дмитрий стал работать над портфолио и обратился за помощью к опытным разработчикам. Как рассказывает мужчина, благодаря их помощи удалось собрать сильное, качественное портфолио — с рабочими проектами, аккуратным кодом и продуманной структурой.

— Я был уверен, что с таким стартом у меня точно есть шансы. Я начал активно откликаться на вакансии — каждый день, без выходных. Но прошел месяц — тишина. Ни одного приглашения, ни одного фидбека. Я начал задаваться вопросами: почему, что не так?

По словам Дмитрия, его энтузиазм начал затухать, но он продолжал искать работу. Через полтора месяца удалось получить первый отклик, дали тестовое задание. Мужчина старательно выполнил задачу, приложив максимум усилий, однако в ответ не получил ничего.

— Чуть позже пришло еще одно тестовое. Та же история: сделал, отправил — и в ответ тишина. Итог за все время поисков — более 500 отказов, столько же игнора, пять тестовых заданий, после которых просто переставали выходить на связь.

Я сделал все, что мог. Получил знания, завершил курс, собрал идеальное портфолио с помощью тех, кто разбирается, и упорно шел к цели. Но мечта о карьере в IT так и осталась мечтой. В данный момент все еще нахожусь в поиске и открыт для предложений, но уже без такого энтузиазма, как прежде.

«Для оплаты обучения продал PS4»

Алексей начал присматриваться к IT-сфере в 2018 году. Сначала его взор пал на индустрию видеоигр, ведь он сам всегда любил играть. Однако он учился на заочном в БГЭУ, и мужчине подсказали направление, где экономические знания были бы уместны, — бизнес-аналитика.

В тот момент позволить себе обучение Алексей не мог, поэтому он продолжил изучать информацию самостоятельно и искать подходящий вариант. Такой подвернулся в конце 2021 года.

— Совпало несколько подходящих мне критериев. Я не хотел учиться онлайн, только офлайн — приходить, общаться вживую. Второй критерий — рассрочка. На первый взнос деньги у меня были, для второго я продал PS4, а с третьим помогли родственники. Обучение начиналось в середине февраля 2022 года. Первый урок прошел с успехом, было жуть как интересно. Я ждал этого почти два года. Супер, идем к мечте! На втором уроке наш препод заказал на урок пиццы, мы все сидели ели, общались, погружались в профессию. Приехав домой, я уснул с улыбкой на лице.

В конце февраля преподаватель сообщил, что его компания переезжает и обучение переводится на онлайн-формат с его стороны. Ученики же могли продолжать приходить в аудиторию. По словам Алексея, на занятиях было много разговоров о том, как сильно меняется вся сфера буквально у них на глазах.

— Если в конце 2021 года вакансий для джунов было примерно 400, то в середине 2022-го их было 100. Доучиваясь, я уже понимал, что прогорел: слишком долго тянул с курсами. После того как я их окончил, были слабые попытки найти работу, но это уже было так, больше для галочки. Внутри я понимал, что возможность уже упущена. Я видел, что на одну вакансию больше 100 откликов, и мотивация покинула чат.

В 2025 году Алексей искал новую работу и вновь решил обратить внимание на рынок IT-вакансий. Изучив положение дел, мужчина решил, что пока все еще не лучшее время для входа в сферу.

— Я понял, что сейчас пульс в данной сфере если не отсутствует, то очень и очень слабый для новичков: развивающийся ИИ; рекрутеры могут даже не посмотреть резюме кандидата; сокращения в IT-гигантах; истории, как берут группы новичков за 200 долларов в месяц на полгода, а потом продают их как одного сеньора — все это полностью убило во мне интерес. Выдохнув, я понял, что все, можно не надеяться и оставить данную историю в прошлом.

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