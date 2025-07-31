Ракетный удар РФ был прямо в жилой дом в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди

Ракетный удар РФ был прямо в жилой дом в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди14
- 31.07.2025, 8:35
- 6,988
Зеленский опубликовал шокирующие кадры.
РФ сегодня под утро, 31 июля, атаковала Киев ракетами, в Святошинском районе уничтожен целый подъезд жилого дома, под завалами люди.
Что известно о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ ракета попала прямо в жилой дом. Он также опубликовал видео с места, на котором разрушена часть жилой многоэтажки. Президент Украины сообщил, что под завалами есть люди.
О разрушенном подъезде в доме в Святошинском районе также сообщал и мэр Виталий Кличко. Он отмечал, что в этом районе есть пожары еще в нескольких нежилых зданиях.
Комбинированная атака на Киев
РФ с ночи массированно атаковала Киев дронами, в городе работала ПВО. Вражеские беспилотники летели на город с разных направлений. Больше всего разрушений, по сообщениям властей, фиксировали в Соломенском районе, в частности, повреждено здание вуза и жилые дома. А уже утром 31 июля враг запустил по Киеву ракеты.