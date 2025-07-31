Ракетный удар РФ был прямо в жилой дом в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди 14 31.07.2025, 8:35

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Зеленский опубликовал шокирующие кадры.

РФ сегодня под утро, 31 июля, атаковала Киев ракетами, в Святошинском районе уничтожен целый подъезд жилого дома, под завалами люди.

Что известно о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ ракета попала прямо в жилой дом. Он также опубликовал видео с места, на котором разрушена часть жилой многоэтажки. Президент Украины сообщил, что под завалами есть люди.

О разрушенном подъезде в доме в Святошинском районе также сообщал и мэр Виталий Кличко. Он отмечал, что в этом районе есть пожары еще в нескольких нежилых зданиях.

Комбинированная атака на Киев

РФ с ночи массированно атаковала Киев дронами, в городе работала ПВО. Вражеские беспилотники летели на город с разных направлений. Больше всего разрушений, по сообщениям властей, фиксировали в Соломенском районе, в частности, повреждено здание вуза и жилые дома. А уже утром 31 июля враг запустил по Киеву ракеты.

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