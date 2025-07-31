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Трамп заключил торговое соглашение с Южной Кореей с тарифами в 15%

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  • 31.07.2025, 8:36
Трамп заключил торговое соглашение с Южной Кореей с тарифами в 15%

Сеул предоставит США 350 млрд долларов для инвестиций.

США заключили торговое соглашение с Южной Кореей. Таможенные тарифы для Сеула будут в размере 15%.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки согласились на полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея», - сообщил он.

По словам президента США, соглашение предусматривает, что Южная Корея предоставит США 350 млрд долларов для инвестиций и приобретет сжиженный природный газ (СПГ) и другие энергетические продукты на сумму 100 млрд долларов.

Сеул также согласился инвестировать значительную сумму денег. Эта сумма будет объявлена в течение следующих двух недель, когда президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен прибудет в Белый дом для проведения двусторонней встречи.

«Также договорено, что Южная Корея будет полностью открытой для торговли с Соединенными Штатами и что она будет принимать американские товары, включая автомобили и грузовики, сельскохозяйственную продукцию и тому подобное. Мы договорились о пошлине для Южной Кореи в размере 15%. Америка не будет облагаться пошлиной», - добавил Трамп.

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