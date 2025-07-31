ВСУ ликвидировали полковника РФ, повторившего ошибку отца
- 31.07.2025, 8:51
Он командовал наступлением российских войск на Великобурлукском направлении.
Война, начатая Владимиром Путиным, обнуляет династии российских офицеров: семейству Лебедевых следует «поблагодарить» кремлевского диктатора за ликвидацию отца и сына.
30 июля в России подтвердили ликвидацию на фронте в Украине командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии, полковника Михаила Лебедева.
Как сообщили в Telegram-канале Astra, о том что полковник, руководивший наступлением российских войск на Великобурлукском направлении, переведен в ранг «200-го», рассказала депутат Костромской областной думы Ольга Дробышева.
В России из Лебедева активно «лепят» героя и уже выкопали яму на аллее героев, которая продержится до следующего наводнения, привычного как для Москвы, так и для Санкт-Петербурга.
В публикации утверждается, что в январе 2025 года ВСУ также ликвидировали отца Михаила Виктора Лебедева, также офицера армии РФ.