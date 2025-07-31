ВСУ ликвидировали полковника РФ, повторившего ошибку отца 31.07.2025, 8:51

Михаил Лебедев

Фото: Диалог.ua

Он командовал наступлением российских войск на Великобурлукском направлении.

Война, начатая Владимиром Путиным, обнуляет династии российских офицеров: семейству Лебедевых следует «поблагодарить» кремлевского диктатора за ликвидацию отца и сына.

30 июля в России подтвердили ликвидацию на фронте в Украине командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии, полковника Михаила Лебедева.

Михаил Лебедев

Фото: Диалог.ua

Как сообщили в Telegram-канале Astra, о том что полковник, руководивший наступлением российских войск на Великобурлукском направлении, переведен в ранг «200-го», рассказала депутат Костромской областной думы Ольга Дробышева.

В России из Лебедева активно «лепят» героя и уже выкопали яму на аллее героев, которая продержится до следующего наводнения, привычного как для Москвы, так и для Санкт-Петербурга.

В публикации утверждается, что в январе 2025 года ВСУ также ликвидировали отца Михаила Виктора Лебедева, также офицера армии РФ.

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