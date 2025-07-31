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Психолог посоветовала есть хрустящую пищу

  • 31.07.2025, 9:18
Психолог посоветовала есть хрустящую пищу

Почему это так важно, чем она помогает?

В мире постоянного стресса и информационного шума люди все чаще ищут простые, естественные способы понижения напряжения. Одной из неожиданных, но эффективных техник является… употребление хрустящей пищи. В разговоре с врачом Еленой Божук, прозвучавшей в видео журналистки Илоны Довгань, присутствовал интересный совет: хрустящая еда может помочь снизить уровень стресса и кортизола.

Звучит странно? А на самом деле вполне логично.

Что такое кортизол и как он влияет на организм

Кортизол — это гормон, который вырабатывается надпочечниками в ответ на стресс. Он помогает организму быстро мобилизовать силы, но также:

повышает АД;

угнетает иммунную систему;

отрицательно влияет на сон;

провоцирует накопление жира, особенно в области живота;

снижает уровень серотонина — гормона счастья.

Если это кратковременное влияние, то механизм действительно полезен. Но хронически повышенный кортизол — это серьезная угроза физическому и психическому здоровью.

Почему для снижения кортизола необходимо жевать хрустящую пищу

Елена Божук объясняет: жевание твердой, хрустящей пищи имеет антистрессовый эффект, ведь успокаивает нервную систему из-за физического действия. Во время пережевывания:

активируется вегетативная нервная система, в частности парасимпатическая часть, отвечающая за восстановление и расслабление;

мозг получает чувство безопасности из-за простого, знакомого действия — жевания;

отвлечение от тревожных мыслей помогает снизить напряжение;

сам процесс становится мини-ритуалом заземления в «здесь и сейчас».

Это немного напоминает действие антистрессовой жвачки или шарика для рук — только естественнее и вкуснее.

Какая еда может помочь справиться со стрессом

В качестве антистрессового «инструмента» можно использовать разнообразные продукты. В частности:

морковь, сельдерей, болгарский перец;

яблоко, грушу;

орехи, семена;

ржаные хлебцы, цельнозерновые снеки;

запеченные тыквенные семена или нут;

тостированный хумус с хрустящим крекером.

Главное — выбирать натуральные продукты без большого количества сахара, соли или трансжиров. Цель — не заедать стресс вредными продуктами, а успокоить нервную систему через телесное действие.

Нам не всегда по силам изменить обстоятельства вокруг. Но мы можем повлиять на свою реакцию. Иногда — просто взяв в руки морковку.

Не стоит недооценивать маленькие действия, которые дают большой эффект. Если жевание хрустящей пищи поможет тебе снизить внутреннее напряжение хотя бы на 10% — это уже шаг к покою, ясности мысли и здоровью.

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