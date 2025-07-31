«Этого не могут забыть и в окружении Лукашенко» 4 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

31.07.2025, 9:22

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Почему власти боятся разговоров на кухне больше, чем падающих дронов.

Навеяно откровенными высказываниями лукашенковской топ-чиновницы.

«Любая информация, которую вы получаете из TikTok и других соцсетей, может оказаться недостоверной», — цитирует провластное агентство «Минск-Новости» главу лукашенковской партии «Белая Русь» Ольгу Чемоданову.

При этом чиновница явно имела в виду свежий инцидент в Минске, когда среди жилого массива упал дрон.

— В случае ЧП нужно доверять только тем органам, которые непосредственно этим занимаются. Минобороны и Следственный комитет — это структуры, которые выезжают на место происшествия и дают комментарии, возможные исходя из обстановки. В случае ЧП никогда не нужно сеять панику, что-то надумывать, всегда надо ждать более подробных новостей.

И, конечное же, говоря о получении информации из соцсетей, Чемоданова не могла не сказать, что «сейчас идет информационная война». При этом экс-глава пресс-службы МВД сделала характерную оговорку:

«Мы стараемся поменьше упоминать 2020 год, но все равно возвращаемся к этому опыту. У нас любят на кухне собираться и обсуждать все, что кто-то прочитал. Это категорически нельзя делать, если вы прочитали сведения не в официальном источнике. Многие из них недостоверны, потому что информационная война не может закончиться, всегда будут рождаться новые вбросы».

И это важное признание, которое свидетельствует как о настроениях в высоких кабинетах, так и о способности системы реагировать на экстренные ситуации и сложнейшие вызовы.

С последним у правящего режима по-прежнему получается не очень. Зачистив информационное поле от неугодных независимых СМИ, власти оставили людей наедине с безынициативной и полностью им подконтрольной госпрессой.

Красноречивый пример того, к чему это привело — падение беспилотника в Хойниках рядом с жилой пятиэтажкой в феврале этого года. Местные власти тогда предпочли не промолчать, хотя милиция оцепила место падения и эвакуировала жильцов.

Журналисты «Зеркала» дозвонились в районную газету «Хойніцкія навіны» под видом встревоженных местных жителей. И вот что услышали:

— Никто никаких комментариев, ни информации не давал — ее могут размещать только силовые ведомства. Поэтому у нас ни на сайте, нигде этого нет. Пока нет официальной информации, никто вам ничего не объяснит.

Вопрос Чемодановой: что делать людям в такой ситуации — дрон упал, но силовики и цивильные власти молчат? И еще: почему до сих пор власти не озаботились оповещением людей об элементарных правилах поведения в таких случаях?

Но чиновница не случайно вспомнила о событиях 2020-го, попутно попугав белорусов опасностью «разговоров» на кухне. События пятилетней давности тесно переплетаются с тем, что мы наблюдаем сегодня.

Циничное замалчивание масштабов пандемии ковида, шарлатанские советы Лукашенко, сопровождавшиеся кампанией дезинформации в провластной прессе, и вызвало те самые разговоры на кухнях. А затем беларусы самоорганизовались, чтобы помочь врачам и самим себе.

Что было дальше — мы все хорошо помним. Не могут этого забыть и в окружении Лукашенко, судя по оговорке Чемодановой.

Другое дело, что там по-прежнему единственным способом решения проблем остается милицейская дубинка. И это прямое напоминание о том, чего режим боится больше — разговоров на кухне или сыплющихся с неба беспилотников.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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