«Этого не могут забыть и в окружении Лукашенко»4
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 31.07.2025, 9:22
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Почему власти боятся разговоров на кухне больше, чем падающих дронов.
Навеяно откровенными высказываниями лукашенковской топ-чиновницы.
«Любая информация, которую вы получаете из TikTok и других соцсетей, может оказаться недостоверной», — цитирует провластное агентство «Минск-Новости» главу лукашенковской партии «Белая Русь» Ольгу Чемоданову.
При этом чиновница явно имела в виду свежий инцидент в Минске, когда среди жилого массива упал дрон.
— В случае ЧП нужно доверять только тем органам, которые непосредственно этим занимаются. Минобороны и Следственный комитет — это структуры, которые выезжают на место происшествия и дают комментарии, возможные исходя из обстановки. В случае ЧП никогда не нужно сеять панику, что-то надумывать, всегда надо ждать более подробных новостей.
И, конечное же, говоря о получении информации из соцсетей, Чемоданова не могла не сказать, что «сейчас идет информационная война». При этом экс-глава пресс-службы МВД сделала характерную оговорку:
«Мы стараемся поменьше упоминать 2020 год, но все равно возвращаемся к этому опыту. У нас любят на кухне собираться и обсуждать все, что кто-то прочитал. Это категорически нельзя делать, если вы прочитали сведения не в официальном источнике. Многие из них недостоверны, потому что информационная война не может закончиться, всегда будут рождаться новые вбросы».
И это важное признание, которое свидетельствует как о настроениях в высоких кабинетах, так и о способности системы реагировать на экстренные ситуации и сложнейшие вызовы.
С последним у правящего режима по-прежнему получается не очень. Зачистив информационное поле от неугодных независимых СМИ, власти оставили людей наедине с безынициативной и полностью им подконтрольной госпрессой.
Красноречивый пример того, к чему это привело — падение беспилотника в Хойниках рядом с жилой пятиэтажкой в феврале этого года. Местные власти тогда предпочли не промолчать, хотя милиция оцепила место падения и эвакуировала жильцов.
Журналисты «Зеркала» дозвонились в районную газету «Хойніцкія навіны» под видом встревоженных местных жителей. И вот что услышали:
— Никто никаких комментариев, ни информации не давал — ее могут размещать только силовые ведомства. Поэтому у нас ни на сайте, нигде этого нет. Пока нет официальной информации, никто вам ничего не объяснит.
Вопрос Чемодановой: что делать людям в такой ситуации — дрон упал, но силовики и цивильные власти молчат? И еще: почему до сих пор власти не озаботились оповещением людей об элементарных правилах поведения в таких случаях?
Но чиновница не случайно вспомнила о событиях 2020-го, попутно попугав белорусов опасностью «разговоров» на кухне. События пятилетней давности тесно переплетаются с тем, что мы наблюдаем сегодня.
Циничное замалчивание масштабов пандемии ковида, шарлатанские советы Лукашенко, сопровождавшиеся кампанией дезинформации в провластной прессе, и вызвало те самые разговоры на кухнях. А затем беларусы самоорганизовались, чтобы помочь врачам и самим себе.
Что было дальше — мы все хорошо помним. Не могут этого забыть и в окружении Лукашенко, судя по оговорке Чемодановой.
Другое дело, что там по-прежнему единственным способом решения проблем остается милицейская дубинка. И это прямое напоминание о том, чего режим боится больше — разговоров на кухне или сыплющихся с неба беспилотников.
Кирилл Иванов, «Салідарнасць»