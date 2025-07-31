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«Завод бомбят!»: в Пензе атаковано важное предприятие российского ВПК

  • 31.07.2025, 9:36
  • 1,236
«Завод бомбят!»: в Пензе атаковано важное предприятие российского ВПК

Там производят современные средства связи для вооруженных сил РФ.

31 июля в российской Пензе дроны атаковали радиозавод, который специализируется на производстве современных средств связи для вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и главу Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Что заявили в РФ

Местные Telegram-каналы утверждали, что речь шла об «АО Радиозавод». В соцсетях появились кадры черного дыма, который якобы был виден из разных районов города.

На кадрах можно увидеть, как с места бушует сильный пожар, а местные говорят, что «завод бомбят».

Местный губернатор заявил об атаке и пожаре на одном из предприятий. По его словам, жертв и разрушений нет.

Местная администрация также сообщила о временных ограничениях мобильного интернета, которые якобы «должны были помочь системам противодействия дронам».

Реакция ЦПД

Глава ЦПИ Коваленко подтвердил, что 31 июля в российской Пензе был атакован радиозавод, который является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

По его словам, это предприятие специализируется на производстве современных средств связи для российских вооруженных сил, в частности:

мобильных комплексов управления;

систем автоматизированного боевого управления;

радиостанций для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и Ракетных войск стратегического назначения;

модернизированных командно-штабных машин (КШМ) на базе бронетехники.

По оценке Коваленко, это важное предприятие, которое обеспечивает критические потребности российской армии, а его поражение может иметь последствия для системы управления войсками РФ.

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