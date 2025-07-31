РФ била прямой наводкой: в Киеве резко возросло количество жертв 31.07.2025, 9:46

Фото: RFE/RL

Среди погибших — ребенок.

Российские войска сегодня ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела известно о 6 погибших, среди них - ребенок.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Сейчас уже службы подтверждают 6 погибших. Из них 4 в Святошинском районе, 2 - в Соломенском», - отметил Ткаченко.

По словам начальника Киевской городской военной администрации, среди погибших - ребенок, мальчик шести лет.

«Продолжается спасательная операция», - добавил он.

Ночной удар по Киеву 31 июля

В ночь на 31 июля (российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву https://charter97.org/ru/news/2025/7/31/650273/). Так, в результате обстрелов зафиксированы попадания в жилую застройку. Известно уже о нескольких десятках раненых, также есть жертвы.

Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также есть повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах.

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