РФ била прямой наводкой: в Киеве резко возросло количество жертв
- 31.07.2025, 9:46
Среди погибших — ребенок.
Российские войска сегодня ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела известно о 6 погибших, среди них - ребенок.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«Сейчас уже службы подтверждают 6 погибших. Из них 4 в Святошинском районе, 2 - в Соломенском», - отметил Ткаченко.
По словам начальника Киевской городской военной администрации, среди погибших - ребенок, мальчик шести лет.
«Продолжается спасательная операция», - добавил он.
Ночной удар по Киеву 31 июля
В ночь на 31 июля (российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву https://charter97.org/ru/news/2025/7/31/650273/). Так, в результате обстрелов зафиксированы попадания в жилую застройку. Известно уже о нескольких десятках раненых, также есть жертвы.
Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также есть повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах.