Зоомагазин в Беларуси придумал «песо и кото-деньги»
- 31.07.2025, 9:57
Новую «валюту» показали на фото.
Зоомагазин в Беларуси придумал забавные «песо и кото-деньги», которые можно было бы потратить на необходимые вещи и еду для домашних питомцев. Новую «валюту» магазин показал в Instagram.
«Курс стабилен: 10 рублей — «на цацачкi», а 100 — «на ветпрэпараты». Кажется, ваши питомцы знают точную стоимость счастья», — написал магазин и спросил у читателей, кого бы они напечатали на купюре в 500 рублей.
Подписчики магазина остались в восторге от новых «денег»:
«Вы единственные, кто сегодня заставил улыбнуться», — ninok_andreeva.
«Почему мне зарплату не выдают такими деньгами???» — plga_ryzhikova_
«Где оставить подпись, чтобы такие рублики сделать официальной валютой», — cherreha 2.0.
«500 BYN — царскі выхаванец з элітным радаводам», — vasiliuk691.