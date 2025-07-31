Зоомагазин в Беларуси придумал «песо и кото-деньги» 31.07.2025, 9:57

Новую «валюту» показали на фото.

Зоомагазин в Беларуси придумал забавные «песо и кото-деньги», которые можно было бы потратить на необходимые вещи и еду для домашних питомцев. Новую «валюту» магазин показал в Instagram.

«Курс стабилен: 10 рублей — «на цацачкi», а 100 — «на ветпрэпараты». Кажется, ваши питомцы знают точную стоимость счастья», — написал магазин и спросил у читателей, кого бы они напечатали на купюре в 500 рублей.

Подписчики магазина остались в восторге от новых «денег»:

«Вы единственные, кто сегодня заставил улыбнуться», — ninok_andreeva.

«Почему мне зарплату не выдают такими деньгами???» — plga_ryzhikova_

«Где оставить подпись, чтобы такие рублики сделать официальной валютой», — cherreha 2.0.

«500 BYN — царскі выхаванец з элітным радаводам», — vasiliuk691.

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