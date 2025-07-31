В Волгоградской области РФ дроны ударили по ж/д узлу, перекрыв движение поездов
- 31.07.2025, 10:00
Также нарушено газоснабжение.
В городе Котельниково Волгоградской области РФ после ночной атаки БПЛА возник пожар. Закрыто движение поездов и нарушено газоснабжение.
Об этом сообщает Astrа.
Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, дроны атаковали объекты транспортно-энергетической сферы.
В частности, ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района,
На видео из Котельниково видно, что после атаки возник пожар.