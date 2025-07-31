В Волгоградской области РФ дроны ударили по ж/д узлу, перекрыв движение поездов 31.07.2025, 10:00

Также нарушено газоснабжение.

В городе Котельниково Волгоградской области РФ после ночной атаки БПЛА возник пожар. Закрыто движение поездов и нарушено газоснабжение.

Об этом сообщает Astrа.

Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, дроны атаковали объекты транспортно-энергетической сферы.

В частности, ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района,

На видео из Котельниково видно, что после атаки возник пожар.

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