В Лепельском районе бобр осушил целое озеро

В Лепельском районе бобр осушил целое озеро8
- 31.07.2025, 10:21
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Местные чиновники игнорировали проблему.
В Лепельском районе почти полностью пересохло озеро Кострицкое. Виновным называют бобра, пишет портал Fishingby.
Бобр прокопал нору в центре дамбы на озере. Дамбу размыло в результате сильных наводнений. 19 июля уровень воды в озере опустился примерно на полметра, а через четыре дня дамбу прорвало окончательно.
Рыболовы пытались спасти водоем от осушения, обратились к чиновникам, но помощи не дождались.
«Своими силами, что смогли, мы сделали — позасыпали промоину боем кирпича вручную, после выходных обратились за помощью в местный сельский совет, чтобы помогли организовать погрузчик», — делится подробностями Дмитрий Кохан.
Мужчина говорит, что соответствующей техники у них нет, но деревня собрала бы деньги на аренду. Однако в сельсовете просьбу проигнорировали — и дамбу прорвало.
На месте озера образовалось топкое болото, в котором погибла рыба и другая жители озера, с водоема улетели лебеди и кряквы. Теоретически, озеро можно восстановить, засыпав место промывки и укрепив дамбу, но для этого требуется тяжелая техника.