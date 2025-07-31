В Лепельском районе бобр осушил целое озеро 8 31.07.2025, 10:21

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Местные чиновники игнорировали проблему.

В Лепельском районе почти полностью пересохло озеро Кострицкое. Виновным называют бобра, пишет портал Fishingby.

Бобр прокопал нору в центре дамбы на озере. Дамбу размыло в результате сильных наводнений. 19 июля уровень воды в озере опустился примерно на полметра, а через четыре дня дамбу прорвало окончательно.

Рыболовы пытались спасти водоем от осушения, обратились к чиновникам, но помощи не дождались.

«Своими силами, что смогли, мы сделали — позасыпали промоину боем кирпича вручную, после выходных обратились за помощью в местный сельский совет, чтобы помогли организовать погрузчик», — делится подробностями Дмитрий Кохан.

Мужчина говорит, что соответствующей техники у них нет, но деревня собрала бы деньги на аренду. Однако в сельсовете просьбу проигнорировали — и дамбу прорвало.

На месте озера образовалось топкое болото, в котором погибла рыба и другая жители озера, с водоема улетели лебеди и кряквы. Теоретически, озеро можно восстановить, засыпав место промывки и укрепив дамбу, но для этого требуется тяжелая техника.

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