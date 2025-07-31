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На Гродненщине за взятку задержали крупного чиновника

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  • 31.07.2025, 10:45
  • 1,196
На Гродненщине за взятку задержали крупного чиновника

Попался куратор строительной сферы райисполкома.

Сотрудники милиции при получении взятки задержали должностное лицо одного из районных исполнительных комитетов Гродненской области, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным милиции, 41-летний мужчина курировал сферу строительства и систематически получал денежные средства от руководителей коммерческих структур за их участие и дальнейшую победу в конкурсных процедурах закупок.

По оперативной информации, этот случай не единичный, поэтому сейчас устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.

Следователи возбудили в отношении должностного лица ряд уголовных дел. Мужчина арестован и дает признательные показания, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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