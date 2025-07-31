На Гродненщине за взятку задержали крупного чиновника

На Гродненщине за взятку задержали крупного чиновника2
- 31.07.2025, 10:45
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Попался куратор строительной сферы райисполкома.
Сотрудники милиции при получении взятки задержали должностное лицо одного из районных исполнительных комитетов Гродненской области, сообщили в пресс-службе МВД.
По данным милиции, 41-летний мужчина курировал сферу строительства и систематически получал денежные средства от руководителей коммерческих структур за их участие и дальнейшую победу в конкурсных процедурах закупок.
По оперативной информации, этот случай не единичный, поэтому сейчас устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.
Следователи возбудили в отношении должностного лица ряд уголовных дел. Мужчина арестован и дает признательные показания, ему грозит до 15 лет лишения свободы.