Звезда NFS Underground: Mazda готовит новый недорогой спорткар 31.07.2025, 11:09

О машине появились интересные подробности.

Знаменитый спорткар Mazda RX-7 в свое время был настоящей звездой NFS Underground и других гоночных игр. Для своих фанатов производитель готовит новую модель, которая окажется недорогой по меркам спортивного сегмента.

Уже примерно известно, какой будет новая Mazda. О машине появились некоторые подробности, сообщает Motor1. Ранее ожидалось, что японский производитель готовит следующее поколение популярного родстера Mazda MX-5.

Однако это все же другая машина. Возможно, купе из Японии получит название Mazda RX-7 или Mazda RX-9.

Сообщалось, что новинку выполнят по мотивам концепта Mazda Iconic SP. Это смелый прототип, который продемонстрировали в 2023 году в рамках Japan Mobility Show.

Новая Mazda, выступая в спортивном сегменте, окажется традиционно дешевле соперников от BMW и Mercedes. При этом спорткар может получить мощный двухроторный ДВС с отдачей более 300 л.с.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com