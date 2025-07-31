Дрон разрушил последние иллюзии Наста Захаревич

31.07.2025, 11:27

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Режим стал источником угроз.

То, чего так давно с тревогой ждали, все же, к сожалению, случилось: дрон упал в Минске. Власти мгновенно начали врать, их объяснения совсем не сходятся с реальной картиной на месте происшествия, и вообще достаточно быстро появилось подозрение, что дрон не прилетел из-за границы, а его падение инсценировали власти (спецслужбы, силовики – нужное подчеркнуть). И вот что интересно: в отличие от массовых репрессий, тут уж никак не скажешь: чтобы не было проблем, надо «просто не лезть в политику».

У оружия есть такая особенность – оно не выбирает, кого атаковать, исходя из политических взглядов или социально-политической активности конкретного человека. Нет такого, что дрон прилетит в дом, где живут одни «змагары». Сколько лет мы видим, как в Украине в результате российских атак гибнут люди различных политических взглядов, и если кому-то так и не удалось за это время провести параллелей на будущее для Беларуси, так вот оно – будущее. Завтра наступило: дрон врезался в жилой дом в густонаселенном спальном районе Минска. Доброго, так сказать, утра.

И власти, конечно, продолжают настаивать, что люди должны верить не своим глазам, а тому, что скажут государственные каналы.

Председатель «Белой Руси» Ольга Чемоданова заявила уже, что не следует доверять информации из социальных сетей и даже обсуждать ее на кухне. Вместо этого, если случилось что-то чрезвычайное (и она явно подразумевает взрыв дрона), нужно ждать заявлений от Следственного комитета и Министерства обороны.

А людям, в чьем дворе дрон взорвался, что делать? Может, ждать, что об этом всем скажет Азарёнок? Позволит он возмущаться и бояться будет ли как с картошкой, когда он кричал, что «о картошке видел стонов больше, чем перед 80-летием Победы в Великой Отечественной».

Такое скотское отношение к людям со стороны властей – не новость, конечно, но продолжает впечатлять. Особенно интересно выглядит, что они при таком отношении регулярно заявляют об озабоченности демографической ситуацией.

Напомню, что с 2020 года статистику рождаемости официально не публикуют, но объединению бывших силовиков BELPOL удалось найти непубличные данные за 2024-й. Следует, что за всю историю соответствующей статистики в Беларуси рождаемость никогда не была такой низкой, как в 2024-м. Да и Лукашенко заявляет, что самая большая проблема в Беларуси – демография. Нет, ясно, что рождаемость много где в мире падает, но власти Беларуси этому процессу фактически только способствуют своими «гениальными» решениями.

Если они думают, что их вечная ложь как-то способствует тому, чтобы женщины старались больше рожать, то у меня, так сказать, плохие новости. Открытость и правдивость властей – это, конечно, не достаточное условие для улучшения демографической ситуации, но точно необходимое. Это же как с известной пирамидой потребностей Маслоу: пока у человека не закрыты базовые потребности, ему не до творческой или какой-то другой самореализации. Вот и беларуски закупают скорее средства контрацепции, а не одежду для будущих малышей, пока видят, что государство само по себе больший источник угроз, чем защитник.

И когда ночью в стену спальни врезается дрон, о котором потом столь упорно врут, очень трудно уговорить себя, что сумеешь «не отсвечивать» и твоя семья благодаря этому останется в безопасности. Зачем так врать самой себе?

Наста Захаревич, «Белсат»

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