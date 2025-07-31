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Момент попадания «шахеда» по жилому дому в Киеве показали на видео

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  • 31.07.2025, 11:30
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Момент попадания «шахеда» по жилому дому в Киеве показали на видео

Мощный взрыв и огромный столб дыма.

В сети обнародовали видео, на котором видно, как российский шахед попал по жилому дому в Киеве во время атаки в четверг, 31 июля.

Его обнародовало, в частности, издание BBC.

На видео видно, как после характерного для пролета шахеда шума на месте удара возникает яркое зарево и поднимается столб дыма, после чего почти мгновенно раздается взрыв.

Фотограф издания Telegraf Ян Доброносов также показал кадры последствий удара по многоэтажке в Святошинском районе Киева.

«Друзья, именно за моей спиной сейчас дом, в который, как так понимаю, было попадание ракеты. Последствия вражеских действий. Так заканчиваются вражеские атаки», — сказал он.

В ночь на 31 июля в Киеве раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных БпЛА, а впоследствии — о крылатых ракетах на Киев.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома, возникли пожары. Также фиксируют последствия в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах.

В результате удара РФ по Киеву погибли шесть человек, среди них — ребенок. Кроме того, пострадали 52 человека.

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