Цукерберг: В будущем все будут ходить в ИИ-очках

Цукерберг: В будущем все будут ходить в ИИ-очках4
- 31.07.2025, 11:34
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Без них возможности людей окажутся ограниченными.
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что в будущем люди без очков с искусственным интеллектом окажутся в «значительном когнитивном невыгодном положении». Во время отчета о доходах за второй квартал он подчеркнул, что именно очки станут основным способом взаимодействия с ИИ, пишет TechCrunch (перевод — сайт Charter97.org).
«Очки — идеальная форма для устройства с ИИ. Они позволяют ИИ видеть и слышать то же, что и вы, и говорить с вами в реальном времени», — отметил Цукерберг. Он добавил, что добавление дисплеев к таким устройствам откроет новые возможности — от голографических интерфейсов до компактных экранов для повседневных задач.
Meta активно развивает линейку умных очков, включая Ray-Ban Meta и недавно представленные Oakley Meta. Эти устройства позволяют слушать музыку, делать фото и видео, а также обращаться к Meta AI за помощью. Продажи Ray-Ban Meta за год выросли более чем в три раза.
Тем не менее Reality Labs, подразделение Meta, ответственное за разработки в сфере XR, продолжает приносить убытки — $4,53 млрд за второй квартал 2025 года, а с 2020 года — почти $70 млрд.