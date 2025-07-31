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Грозовой фронт сносил крыши и ломал деревья

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  • 31.07.2025, 11:46
  • 1,302
Грозовой фронт сносил крыши и ломал деревья
иллюстративное фото charter97.org

МЧС подвел итоги.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям подвели итоги прохождения грозового фронта по Беларуси. 29 июля в Минском районе было повреждено 25 жилых домов.

К ликвидации последствий непогоды в пристоличном районе привлечена «усиленная группа спасателей и аварийных служб» — 285 человек и 43 единицы техники (от МЧС — 160 и 24 соответственно).

В Гродненской области подразделения МЧС трижды вызывали на помощь для распиловки деревьев — в Лидском, Новогрудском и Щучинском районах. На территории молочно-товарной фермы в Лидском районе сотрудники ведомства помогали откачивать воду, скопившуюся из-за выпавших осадков. Здания комплекса не подтоплены.

В Гомельской области 30 июля к подразделениям МЧС дважды обращались за помощью в распиловке и уборке упавших на дорогу деревьев — в Лельчицком и Калинковичском районах.

В тот же день в Минской области из-за сильного ливня сотрудников ведомства семь раз просили откачать воду — в Логойском, Минском, Молодечненском, Пуховичском, Смолевичском, Стародорожском районах.

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