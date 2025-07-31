Последствия комбинированного удара РФ по Киеву: появились новые данные 31.07.2025, 12:00

Семеро погибших, в том числе - 6-летний мальчик.

Ночью 31 июля враг атаковал Киев столицу ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко.

«Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские - террористы», - говорится в заметке президента.

По состоянию на 6:30 по Киеву - 1 погибший человек и более 20 ранены, отметил Клименко. Среди травмированных - трое полицейских, ехавшие на вызов. Двух раненых людей спасли из-под завалов.

«Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке: разрушен целый подъезд. Нахожусь на месте проведения поисково-спасательных работ. Привлечены силы ГСЧС и полиции.

Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы, инженерная техника. Полиция обеспечивает охрану периметра и помогает в проведении спасательных работ. Группы документирования уже на месте. Собираем доказательства очередного военного преступления РФ.

Прошу жителей отнестись с пониманием к введенным ограничениям в зоне поражения. Это вопрос безопасности и эффективной работы всех служб», - отметил Клименко.

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До 43 выросло количество пострадавших в Киеве, сообщил в 6:54 мэр Виталий Кличко.

Он отметил, что 26 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы.

«Всего по Киеву сейчас имеем последствия российской комбинированной атаки более чем на 27 локациях. Соломенский район очень пострадал, Святошинский, Шевченковский, Голосеевский», - сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

В 11:02 Ткаченко сообщил, что количество погибших возросло до 7.

«82 пострадавших сейчас. 44 - в больницах. Мальчик 6 лет умер в карете «скорой», не вытащили с того света. По меньшей мере, 10 раненых детей, из них 5 - в больницах. Это сделали россияне. Девочка, 5 месяцев, ранена - в нее попали россияне».

В результате российского удара разрушены и повреждены более 100 гражданских объектов: жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, университет.

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