Харрисон Форд готов сняться в фильме со своей женой 31.07.2025, 11:59

Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Но только при одном условии.

Звездная пара Харрисон Форд и его жена Калиста Флокхарт, которые вместе уже 22 года, до сих пор ни разу не снимались вместе в кино. Однако, как признался актер в интервью, такая возможность все еще не исключена — при одном условии, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Если мы и поработаем вместе, то это должно быть чьей-то другой идеей, не нашей», — отметил 83-летний Форд. При этом он добавил, что совместное появление на экране может отвлекать зрителей: «Такой состав актеров может помешать зрителю погрузиться в историю и уже не будут воспринимать персонажей».

Форд и Флокхарт познакомились на церемонии «Золотого глобуса» в 2002 году, а поженились в 2010-м в Санта-Фе, недалеко от съемочной площадки фильма «Ковбои против пришельцев», где тогда снимался актер.

На церемонии вручения премии Critics Choice Awards в 2024 году Форд поблагодарил супругу за постоянную поддержку: «Я хочу поблагодарить свою прекрасную жену Калисту Флокхарт, которая поддерживает меня, когда мне это нужно. А мне нужно — часто».

Несмотря на многолетние отношения и любовь к профессии, звездная пара пока не планирует совместных проектов — но не исключает их в будущем.

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