В Бобруйске выпустят халву со вкусом шкварок

В Бобруйске выпустят халву со вкусом шкварок1
- 31.07.2025, 12:07
И зефир со вкусом колы.
Концерн «Белгоспищепром» рассказал о кондитерских новинках, которые белорусские пищевые предприятия планируют выпустить в этом году на новогодние праздники. Нашлось в них место и неожиданным подаркам.
В концерне отметили, что подготовка к реализации новогодней программы на предприятиях начинается еще в феврале: идет проработка ассортимента будущих подарочных наборов, работа с дизайнерами и поставщиками упаковки, чтобы уже к лету полностью сформировать новогоднюю программу.
Согласно сообщению, неожиданные виды сладостей планирует выпустить бобруйский «Красный пищевик». Так, предприятие обещает поставить в продажу лимитированный зимний зефир со вкусом «Бела-Кола» и подсолнечную халву со вкусом шкварок и карамелизированного лука.
Остальные предприятия больше позаботились о виде зимних подарков, чем об их новых вкусах.