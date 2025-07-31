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В Бобруйске выпустят халву со вкусом шкварок

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  • 31.07.2025, 12:07
В Бобруйске выпустят халву со вкусом шкварок
Иллюстративное фото

И зефир со вкусом колы.

Концерн «Белгоспищепром» рассказал о кондитерских новинках, которые белорусские пищевые предприятия планируют выпустить в этом году на новогодние праздники. Нашлось в них место и неожиданным подаркам.

В концерне отметили, что подготовка к реализации новогодней программы на предприятиях начинается еще в феврале: идет проработка ассортимента будущих подарочных наборов, работа с дизайнерами и поставщиками упаковки, чтобы уже к лету полностью сформировать новогоднюю программу.

Согласно сообщению, неожиданные виды сладостей планирует выпустить бобруйский «Красный пищевик». Так, предприятие обещает поставить в продажу лимитированный зимний зефир со вкусом «Бела-Кола» и подсолнечную халву со вкусом шкварок и карамелизированного лука.

Остальные предприятия больше позаботились о виде зимних подарков, чем об их новых вкусах.

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