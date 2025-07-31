В Беларуси появится новая популяция зубров 31.07.2025, 12:16

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Эти животные появятся и на востоке страны.

В Беларуси продолжают расселять зубров. Теперь их будут разводить и на востоке страны.

Власти объясняют этот выбор экологическими и природными условиями региона, пишет БелТА.

Крупные популяции уже сформировались в Беловежской и Осиповичской пущах – там обитают по 700 и более особей. Теперь животных заселят на территорию Чериковского лесхоза. Новая популяция создается не случайно именно в этом районе.

Здесь много заброшенных земель, пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС. Эти территории зарастают сорняками, и зубры помогут восстановить экобаланс.

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