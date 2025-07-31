В России обрушилось четвертое за неделю жилое здание 1 31.07.2025, 12:22

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Дом рухнул в Уфе.

В Уфе обрушилась секция пятиэтажного здания бывшего общежития Башкирского кооперативного техникума и Башпотребсоюза, сообщило издание ufa1.ru. ЧП произошло вечером 30 июля на улице Коммунистическая. В управлении МЧС региона заявили, что имело место «частичное обрушение стены здания». Прибывший на место происшествия мэр Уфы Ратмир Мавлиев утверждает, что строение, признанное объектом культурного наследия, в течение последнего года не эксплуатировалось, будучи признанным аварийным. По его словам, никто не пострадал.

По факту ЧП проводится доследственная проверка, ей занимаются сотрудники следственного отдела по Кировскому району Уфы, сообщает СУ СКР по Башкортостану. Также поверку начали в региональной прокуратуре. На месте обрушения работают спасатели Управления гражданской защиты Уфы и другие экстренные службы. Они занимаются расчисткой завалов. Для этого власти перекрыли улицу Коммунистическая на участке от улицы Крупской до улицы Ленина. К операции привлечено 24 человека и 11 единиц техники, отчитались в республиканском управлении МЧС.

Обрушившееся здание было построено в 1959 году, газоснабжение в нем было отключено, указывают местные СМИ. По данным телеграм-каналов, власти собирались снести постройку, люди оттуда были расселены.

Это уже четвертое обрушение в российских регионах за текущую неделю. Во вторник секция трехэтажного административного здания 1963 года постройки рухнула в Екатеринбурге на улице Мартовская. Предварительно, обошлось без пострадавших, 12 человек успели покинуть здание до приезда спасателей, еще 24 были эвакуированы, сообщали в МЧС. Одна из возможных причин обрушения — «ветхость строения», отмечал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

За день до этого рухнул подъезд аварийного жилого дома в Астрахани, который предполагался к сносу еще с апреля. Пострадали как минимум три человека. СК возбудил уголовное дело о халатности и уничтожении имущества по неосторожности (часть 1 статьи 293 УК, статья 168 УК).

25 июля после взрыва бытового газа обрушился подъезд в десятиэтажном жилом доме в Саратове. Погибли по меньшей мере семь человек, в том числе один ребенок. Еще 18 пострадали. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК).

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