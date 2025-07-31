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Лукашенко призвал к «военной мобилизации»

  • 31.07.2025, 12:27
  • 5,568
Лукашенко призвал к «военной мобилизации»

Диктатор боится краха экономики.

Чтобы удержать экономику Беларуси от краха, необходима «военная мобилизация». Об этом 31 июля заявил Александр Лукашенко на совещании с руководителями дипломатических представительств Беларуси.

«Этот и будущие годы будут очень сложными и напряженными. Поэтому предупреждаю всех присутствующих, прежде всего должностных лиц, которые занимаются экономикой. Не обессудьте, но давление и требования в связи с этим будут только повышаться. Не только во время войны и во время военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время», — сказал правитель.

Затем Лукашенко говорил о санкциях, которые, по его словам, «не действуют на экономику Беларуси». Диктатор призвал «не обращать на них внимание», но сам посвятил им половину своего выступления.

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