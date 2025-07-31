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Алкоблогер Медведев навлек беду

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  • Тарас Березовец
  • 31.07.2025, 13:03
  • 4,456
Алкоблогер Медведев навлек беду
Дмитрий Медведев

Дерзкий любитель «Финляндии» привлек внимание Трампа.

Трамп предупредил Медведева, чтобы фильтровал базар и назвал его лузером .

Алкоблогер навлек беду, когда посоветовал Трампу быть осторожным в угрозах в сторону России.

На его беду, Трамп обратил внимание на дерзкого любителя «Финляндии»: «Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе уничтожить свои мертвые экономики – мне все равно. Мы очень мало сотрудничаем с Индией: их тарифы слишком высокие – одни из самых высоких в мире. Так же Россия и США мало или совсем не сотрудничают. Оставим это на этом. И передайте Медведеву, неудачному бывшему президенту России, который до сих пор считает себя президентом, следить за словами. Он входит на очень опасную территорию».

Что-то подсказывает, что Димка жестко набросается сегодня.

Тарас Березовец, «Фейсбук»

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