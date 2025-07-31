Вступит ли Австрия и НАТО?
- 31.07.2025, 13:10
Нейтралитет больше не гарантирует безопасность.
Хотя Австрия пока официально не планирует вступать в НАТО, обсуждение возможности присоединения к альянсу становится все актуальнее, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Конституционный нейтралитет страны действует с 1955 года — это было условием для вывода советских войск после Второй мировой войны. Согласно нему, Австрия не может вступать в военные блоки и размещать на своей территории иностранные военные базы.
Тем не менее вторжение России в Украину в 2022 году изменило европейскую безопасность и вызвало волну переосмысления нейтралитета. Примеры Финляндии и Швеции, ранее также нейтральных стран, которые присоединились к НАТО в 2023 и 2024 годах соответственно, подталкивают и Вену к открытому диалогу.
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью Die Welt подчеркнула, что «нейтралитет сам по себе не гарантирует безопасность». Она отметила, что страна уже участвует в европейских миссиях по обеспечению безопасности и с 1995 года состоит в программе НАТО «Партнерство ради мира».
Майнль-Райзингер также выразила обеспокоенность политикой США, в частности позицией президента США Дональда Трампа по Украине, что может повлиять на европейские взгляды на безопасность.
Хотя Австрия не предпринимает активных шагов к членству в НАТО, каждая российская бомбардировка Украину усиливает мнение, что нейтралитет — не гарантия защиты. Возможное сближение с НАТО вызывает протесты Москвы, однако именно действия Кремля становятся основным фактором, подталкивающим ранее нейтральные страны к союзу с Альянсом.