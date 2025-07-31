Вступит ли Австрия и НАТО? 31.07.2025, 13:10

Нейтралитет больше не гарантирует безопасность.

Хотя Австрия пока официально не планирует вступать в НАТО, обсуждение возможности присоединения к альянсу становится все актуальнее, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Конституционный нейтралитет страны действует с 1955 года — это было условием для вывода советских войск после Второй мировой войны. Согласно нему, Австрия не может вступать в военные блоки и размещать на своей территории иностранные военные базы.

Тем не менее вторжение России в Украину в 2022 году изменило европейскую безопасность и вызвало волну переосмысления нейтралитета. Примеры Финляндии и Швеции, ранее также нейтральных стран, которые присоединились к НАТО в 2023 и 2024 годах соответственно, подталкивают и Вену к открытому диалогу.

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью Die Welt подчеркнула, что «нейтралитет сам по себе не гарантирует безопасность». Она отметила, что страна уже участвует в европейских миссиях по обеспечению безопасности и с 1995 года состоит в программе НАТО «Партнерство ради мира».

Майнль-Райзингер также выразила обеспокоенность политикой США, в частности позицией президента США Дональда Трампа по Украине, что может повлиять на европейские взгляды на безопасность.

Хотя Австрия не предпринимает активных шагов к членству в НАТО, каждая российская бомбардировка Украину усиливает мнение, что нейтралитет — не гарантия защиты. Возможное сближение с НАТО вызывает протесты Москвы, однако именно действия Кремля становятся основным фактором, подталкивающим ранее нейтральные страны к союзу с Альянсом.

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