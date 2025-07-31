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В Беларуси объявили новый шторм

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  • 31.07.2025, 13:18
  • 2,908
В Беларуси объявили новый шторм

Тем временем спасатели борются с последствиями старого.

Белгидромет объявил штормовое предупреждение на четверг: в Беларуси желтый уровень опасности. И это при том, что спасатели еще устраняют последствия непогоды за прошлые сутки.

Согласно прогнозу погоды, 31 июля местами по Беларуси ожидаются сильные дожди, в отдельных районах – грозы. В целом будет облачно с прояснениями. Максимальная температура воздуха +17..+23°C, в юго-западных и северо-восточных районах +24..+26°C.

1 августа погоду будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, в северо-восточных районах страны сохранится влияние малоподвижного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории пройдут дожди. Днем по Витебщине и Могилевщине во многих районах дожди, на остальной части территории местами кратковременные дожди. По северо-востоку в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер умеренный, при грозах – порывистый. Температура воздуха минимальная ночью опустится до +9..+15°C, по востоку не ниже +16..+ 18°C. Максимальная температура воздуха днем составит +19..+25°C.

2 августа ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами по западу, днем по большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах – с грозами. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер умеренный, при грозах – порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +9..+15°C, максимальная днем будет в пределах +21..+28°C.

3 августа ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами по западу, днем по большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый – от слабого до умеренного, при грозах – порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет +10..+16°C, днем воздух прогреется до +23..+30°C.

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