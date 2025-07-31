Долго ли Белый дом будет терпеть? 3 Александр Коваленко

31.07.2025, 13:22

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Путин ответил Трампу.

Этой ночью Путин в очередной раз ответил на ультиматум Дональда Трампа террором против гражданского населения Украины

В ответ на ультиматум в 10 дней Путин нанес целенаправленный, концентрированный удар по столице Украины.

Было применено 309 дронов камикадзе/приманок Shahed-136/«Гербера»/«Пародия» и 8 крылатых ракет «Искандер-К».

При этом удар ракетами нанесен особо подло. Пять ракет Искандер-К, прорвавших эшелон ПВО, ударили по многоэтажному жилому дому. Пять ракет целенаправленно — по жилому дому.

При этом отмена воздушной тревоги, вызванная налетом дронов по Киеву, прозвучала в 03:18 утра, а уже в 04:29 началась тревога из-за пусков 8 крылатых ракет «Искандер-К».

По факту, этот временной люфт говорит о том, что российские оккупанты дали людям час на то, чтобы вернуться из укрытий, метро, подвалов, раздеться, лечь в постель, заснуть, а затем был произведен ракетный удар.

Это настолько вопиющий, неоспоримый акт террора, хладнокровного, бесчеловечного, аморального, что заслуживает самой жесткой реакций. Тем более, что этот удар по Киеву — очередной плевок в лицо инициативам и предупреждениям Дональда Трампа.

Долго ли Белый дом будет терпеть такие унижения от питерского гопника?

Александр Коваленко, Telegram

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