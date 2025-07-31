Белорусы предложили поменять ПДД из-за ситуации на МКАД с «леворядником» 5 31.07.2025, 13:33

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Поведение водителя возмутило зрителей.

На видеоплатформе TikTok появилось очередное видео с «леворядником». Поведение водителя, занявшего крайний ряд на минской кольцевой и не желавшего уступать дорогу, настолько возмутило зрителей, что некоторые предложили поменять действующие Правила дорожного движения (ПДД) и ужесточить наказания для таких автомобилистов, пишет «Телеграф».

Дело в том, что не уступил упрямый «леворядник» — грузовой микроавтобус, брендированный рекламой одного из сервисов доставки — автомобилю «скорой». По словам автора ролика, в этот момент он вез в Больницу скорой медицинской помощи пациента в тяжелом состоянии.

Судя по видео, водитель включил звуковой сигнал, который на ряду со световыми маячками служит для привлечения внимания водителей. Однако по какой-то причине водитель грузовика их проигнорировал. В течение какого-то времени «скорая» следовала за грузовиком и безуспешно требовала уступить дорогу, однако все попытки оказались тщетны и водителю пришлось сместиться вправо на среднюю полосу, чтобы обогнать грузовик.

По словам автора ролика, водитель грузовика в тот момент разговаривал по телефону.

Среди комментаторов нашлось мало людей, которые попытались оправдать действия водителя грузовика. Впрочем, некоторые посчитали, что «человек мог и не заметить», а самого водителя «скорой» упрекнули в том, что он мог спокойно обогнать грузовик справа, поскольку в какой-то момент на отдельных участках, судя по видео, у него были свободны сразу две полосы справа.

«Если ты считаешь себя профи и тебе нужно быстрее довезти больного, есть другие полосы, а не упираться в одну», — написал один из комментаторов.

Однако большинство зрителей посчитали поведение водителя грузовика неприемлемым и усмотрели в нем нарушение действующих ПДД и предложили автору ролика отправить эту запись в ГАИ, чтобы привлечь к ответственности нарушителя.

Согласно ПДД Беларуси, при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета (к ним относятся и кареты скорой помощи) водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить им беспрепятственный проезд.

Согласно ч.10 ст. 18.13 КоАП РБ, за нарушение данного требования водителю грозит штраф в размере от 2 до 10 базовых величин (от 84 до 420 рублей) с лишением прав на срок до одного года или без лишения.

Некоторые из зрителей пошли еще дальше и предложили ужесточить наказание за подобное поведение на дороге, посчитав действующую санкцию статьи за непропуск «скорой» слишком мягкой.

«Сугубо мое мнение. Водителей которые не пропускают спецтранспорт — лишать прав пожизненно. Много будет осуждения на мой коммент, но пока сам или близкие не попадут в этот транспорт, этого не поймешь, а там все на секунды… Задумайтесь: там может быть ваш близкий», — призвал один из зрителей.

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