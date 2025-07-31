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От «сообразительного» Путина до санкций: как изменились отношения Трампа с Россией

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  • 31.07.2025, 13:34
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От «сообразительного» Путина до санкций: как изменились отношения Трампа с Россией
Фото: AP

США усиливают давление.

От некогда теплых слов в адрес Путина до угроз жестких санкций — отношения президента США Дональда Трампа с российским лидером претерпели резкие изменения, пишет The Economic Times (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее Трамп называл Путина «сообразительным» и подчеркивал их «очень хорошие отношения», но теперь обвиняет его в неискренности и усиливает давление.

В последние недели Трамп выражает растущее раздражение по поводу затягивания войны в Украине. «Мы говорим уважительно, а на следующий день ракета попадает в город», — заявил он. Несмотря на шесть телефонных разговоров с Путиным, прогресса в переговорах о прекращении огня достичь не удалось. Более того, Россия нарастила удары по украинским городам.

В попытке добиться сдвига, Трамп сократил ранее объявленный 50-дневный срок для окончания войны до 10–12 дней. Если за это время не будет заметного прогресса, США угрожают 100% тарифами на российские товары, а также «вторичными санкциями» для стран, поддерживающих торговлю с Россией.

Первой под удар попала Индия: Трамп ввел 25% пошлину на индийский импорт и пообещал дополнительные меры за закупку нефти и вооружений у России. Подобные угрозы прозвучали и в адрес Китая — крупнейшего покупателя российской нефти.

Трамп вернулся в Белый дом с обещанием быстро закончить войну в Украине, но отсутствие подвижек и жесткая позиция Москвы привели к изменению его риторики. Кремль, в свою очередь, отметил угрозы, но заявил, что менять курс не намерен.

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