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Умер уроженец Беларуси, первым сыгравший в НХЛ

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  • 31.07.2025, 13:39
Умер уроженец Беларуси, первым сыгравший в НХЛ

Джон Мишук ушел из жизни в 84-летнем возрасте.

Экс-защитник команд Национальной хоккейной лиги Джон Мишук умер в возрасте 84 лет, пишет betnews.by

Он родился 29 сентября 1940 года в Налибоках как Ян Мишук. В 1943 году его родную деревню сожгли нацисты, а уцелевших жителей направили на принудительные работы в Германию. После войны многие семьи из лагерей эмигрировали за океан.

Отец Яна переехал в Канаду в 1950 году, а вскоре забрал к себе и всю семью. Джон начал играть в хоккей в 10 лет, тем не менее ему удалось пробиться в НХЛ, где он провел 237 матчей на позиции защитника в составе «Детройта», «Чикаго», «Филадельфии» и «Миннесоты».

Кроме того, на его счету 214 встреч во Всемирной хоккейной ассоциации за «Мичиган Стэгс/Балтимор Блейдс» и «Калгари Ковбойз». В этих играл он записал на свой счет 72 (6+66) очка.

После завершения карьеры Мишук построил успешный бизнес в сфере общественного питания.

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