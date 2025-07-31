ВСУ больше не будут нуждаться в боеприпасах 1 31.07.2025, 13:43

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В Минобороны рассказали, что изменилось.

Правительство устранило административные барьеры для производителей боеприпасов, что позволит предприятиям, которые имеют необходимые технологии и компетенции, оперативно разворачивать производство. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что Кабинет Министров Украины унормировал отдельные вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов для обеспечения потребностей Сил обороны в условиях военного положения.

Постановлением №902 от 16 июля 2025 года утвержден Порядок производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов и определяет алгоритмы и механизмы таких процедур.

В частности, предусмотрено, что предприятия, которые уже получили статус производителя боеприпасов, взрывчатых веществ, продолжают свою деятельность, потому что это гарантирует, что уже запущенные производственные процессы не остановятся.

Также постановлением предусмотрено, что все свидетельства на хранение взрывчатых материалов военного назначения, продолжают свое действие на период действия нового Порядка. То есть производителям боеприпасов и взрывчатых веществ не нужно проходить бюрократические процедуры снова.

В Минобороны отмечают, что любые взрывчатые материалы промышленного назначения (даже охотничий порох), используемые для создания боеприпасов для Сил обороны, классифицируются как взрывчатые материалы военного назначения. Это упрощает их оборот и использование в оборонном производстве.

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