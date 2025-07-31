Диетологи: Сыр с плесенью полезен для организма, но есть важный нюанс 1 31.07.2025, 13:49

1,008

Кому не стоит его употреблять?

Сыры с плесенью имеют специфический и острый вкус, и не всем людям он приходится по вкусу. Однако для любителей такого вида сыров есть хорошие новости – их употребление приносит значительную пользу здоровью, пишет The Telegraph.

Комплексное исследование, проведенное в прошлом году Университетом Клермон-Овернь, показало, что голубые сыры, такие как французский рокфор, английский стилтон и итальянская горгонзола, являются хорошим источником биоактивных пептидов и незаменимых аминокислот, которые образуются при росте плесени Penicillium в сыре. Одно из самых мощных соединений, содержащихся в сыре с голубой плесенью, спермидин, даже связывают с антивозрастными свойствами и множеством других «чудодейственных» эффектов.

Какие последствия для организма от употребления сыра с плесенью и все ли виды таких сыров одинаково полезны – узнавайте из новости.

Улучшает здоровье кишечника

Сыр с голубой плесенью является отличным источником полезных бактерий, которые играют жизненно важную роль в питании бактерий в кишечнике, говорится в статье.

Сыр богат кальцием и белком

Еще одно преимущество всех сыров — они являются хорошим источником кальция, который очень важен для укрепления костей и зубов. А белок играет важную роль в гормональной функции, энергии, функционировании клеток и чувстве сытости.

При этом стоит помнить, что твердые сыры, такие как пармезан, как правило, содержат больше кальция и белка, чем более мягкие и рассыпчатые сыры.

Может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания

Так, исследование Кембриджского университета, проведенное в 2021 году, показало, что люди, употребляющие молочные продукты, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто потребляет такое же количество насыщенных жиров из красного мяса. Между тем, обзор исследований 2019 года показал, что ферментированные молочные продукты, такие как сыр, фактически защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа, независимо от того, были ли они обезжиренными или жирными.

Улучшает метаболизм

«Ферментированные молочные продукты содержат много короткоцепочечных жирных кислот, которые связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и ускорением метаболизма», — говорит диетолог Дуэйн Меллор.

Может помочь при деменции

В 2016 году группа ученых из Токийского университета обнаружила, что пептиды и молочнокислые бактерии могут указывать на «профилактику деменции, включая болезнь Альцгеймера, ферментированными молочными продуктами». Это связано с тем, что ряд молекул, образующихся при расщеплении сыра плесенью, используемой в процессе ферментации, уменьшают воспаление в мозге.

В 2020 году исследователи также связали спермидин с улучшением когнитивных функций у людей с легкой и умеренной деменцией, а исследование 2022 года показало, что спермидин может стать хорошей терапевтической стратегией для лечения болезни Альцгеймера.

Какой сыр самый полезный?

Из трех наиболее распространенных сортов сыра с плесенью – стилтона, рокфора и горгонзолы – именно стилтон в целом оказался самым полезным.

Стилтон богат белком и содержит много спермидина, однако он также содержит больше всего насыщенных жиров, поэтому его следует употреблять умеренно, предупреждают диетологи.

Рокфор менее калорийный и содержит меньше насыщенных жиров, чем стилтон, и также является богатым источником белка. Итальянская горгонзола содержит меньше всего насыщенных жиров и соли, но, вероятно, и меньше спермидина.

Риски употребления сыра с плесенью

Несмотря на всю его пользу, есть и определенные риски, связанные с употреблением в пищу слишком большого количества сыра. Он может содержать довольно много натрия (соли) по сравнению с другими видами сыра. В ста граммах рокфора содержится почти в три раза больше соли, чем в таком же количестве чеддера.

«Диета с высоким содержанием соли связана с высоким кровяным давлением, которое также может быть связано с сердечными приступами и инсультами, поэтому следует помнить, что соль в сыре может значительно превзойти любую потенциальную пользу, которую вы получите от спермидина», говорит доктор Меллор.

Он советует употреблять 20–25 г голубого сыра два-три раза в неделю.

Кроме того, диетологи утверждают, что людям с ослабленным иммунитетом: пожилым людям с ослабленным здоровьем, маленьким детям и беременным женщинам следует избегать голубого сыра из-за риска бактериального заражения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com