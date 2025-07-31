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Ставший спикером Томской думы «герой СВО» нецензурно выругался на встрече с избирателями

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  • 31.07.2025, 14:07
Ставший спикером Томской думы «герой СВО» нецензурно выругался на встрече с избирателями
Сергей Сеченов

Пообещал кое-что сломать собеседнику.

Участник войны с Украиной гвардии майор Сергей Сеченов, ставший председателем думы Томска после возвращения с фронта, пригрозил расправой одному из горожан. Конфликт произошел на встрече с жителями по поводу размещения контейнерной площадки. Сеченов попросил собеседника «говорить на три тона тише», тот потребовал «не кричать» на него. Спикеру не понравилось, что к нему обратились на «ты». «Слышь, ты еще раз тыкнешь, я тебе е***о сломаю. <…> Еще раз говорю: я тебе сейчас голову сниму, б***ь, орешь на меня», — заявил Сеченов.

Видео инцидента вызвало широкий общественный резонанс, после чего «герой СВО» попытался оправдаться в своем телеграм-канале. Сеченов заявил, что местный житель на встрече «провоцировал скандал и оскорблял окружающих», в том числе женщин, и этого он уже «не мог терпеть». «Я человек довольно жесткий, и, возможно, это было довольно грубо, за что приношу извинения томичам. У каждого из нас есть свои недостатки… Но никогда и никому я не позволю оскорблять женщин, своих родных и Родину!» — написал спикер.

Сеченов воевал в Сирии и с самого начала участвовал во вторжении в Украину, откуда вернулся по ранению. В сентябре 2024-го он избрался в городскую думу Томска от «Единой России», а в ноябре стал ее спикером. Сеченов занял место сторонника оппозиционного политика Алексея НавальногоАндрея Фатеева, который в конце 2021 года был вынужден покинуть страну из-за дела об «экстремизме».

В 2024 году на выборах различных уровней депутатские мандаты получили 308 «ветеранов СВО», выдвинутых «Единой Россией». Также участники вторжения в Украину оказываются в органах власти с помощью пропагандистской программы «Время героев», запущенной по поручению президента Владимира Путина с 1 марта 2024-го.

За год ее работы было подано более 65 тысяч заявок, но в первый поток вошли лишь 83 человека. К январю 2025-го 18 из них получили назначения. Наиболее высокий пост занял экс-командир батальона «Спарта» «ДНР» Артем Жога, который стал полпредом президента в Уральском федеральном округе. Еще один участник — Евгений Первышов — был назначен врио губернатора Тамбовской области.

Ранее стало известно, что Кремль потребовал от регионов ежегодно готовить 30-60 «ветеранов СВО» для трудоустройства на госслужбу. В совокупности это 2,5-5 тыс. человек. По официальным данным, с начала войны в Россию вернулись около 137 тысяч солдат.

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