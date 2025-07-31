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Нацбанк выпустил эксклюзивные монеты

  • 31.07.2025, 14:15
Нацбанк выпустил эксклюзивные монеты
Фото: Shutterstock.com

Сколько они стоят и как выглядят?

Новая коллекция памятных монет от Нацбанка «Гісторыя беларускай чыгункі. Цягнікі» появилась в продаже. Информация появилась на сайте регулятора.

Купить их можно по адресу: Минск, ул. Толстого, 6. Кассы работают с 08:30 до 15:30 (понедельник – четверг), в пятницу – с 08:30 до 14:30. Суббота и воскресенье – выходные дни.

В коллекцию входят пять монет – «Паравоз», «Цеплавоз», «Электравоз», «Дызель-цягнік», «Электрацягнік».

За одну монету без футляра просят Br11. Сколько стоит комплект, на сайте не сообщается.

Информация о выпуске эксклюзивных монет появилась 17 июня.

Что это за монеты

«Двухрублевики» изготовлены из стали, покрыты медью, латунью (кольцо) и никелем (середина). Тираж каждого наименования – 25 тыс. штук.

Монеты будут в форме круга. С лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. На боковая поверхности монет – повторяющаяся надпись «Беларусь», год чеканки ‒ 2025-й и элементы национального орнамента.

Фото: Нацбанк

Диаметр монет составляет 23,5 мм, а масса – 5,81 г. Они отчеканены Казахским монетным двором.

В банке также уточнили, что выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством в Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

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