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Посол США: Китай ведет прокси-войну против Запада

  • 31.07.2025, 14:09
Посол США: Китай ведет прокси-войну против Запада

Пекин заинтересован в затяжной войне.

Посол США в НАТО Мэттью Уитакер обвинил Китай в поддержке вторжения России в Украину и заявил, что Пекин ведет прокси-войну, отвлекая внимание Запада, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

«Китай считает, что сражается через Россию. Они хотят, чтобы США и их союзники были заняты этой войной и не могли сосредоточиться на других стратегических вызовах», — заявил посол США.

Обвинения прозвучали на фоне растущего международного внимания к роли Китая в конфликте. Президент Украины Владимир Зеленский уже обвинял Пекин в поставках оружия Москве. Китай это отрицает, однако, по данным Reuters, китайские двигатели для дронов поставляются в Россию под видом «промышленных холодильников».

По информации дипломатов ЕС, глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не может допустить поражения России, поскольку это даст США возможность сосредоточиться на Китае.

Несмотря на заявления о нейтралитете и поддержке мирных переговоров, Китай укрепил экономические и дипломатические связи с Россией. С начала войны двусторонняя торговля достигла рекордных уровней, а Пекин якобы помогает Москве обходить западные санкции — до 80% случаев, по оценке МИД Германии.

Однако между Пекином и Москвой сохраняется недоверие. В России усиливается тревога из-за зависимости от Китая, а некоторые сотрудники спецслужб называют Пекин «врагом». В Китае, в свою очередь, обеспокоены растущим военным сотрудничеством России и Северной Кореи.

Пекин, вероятно, заинтересован не в победе Москвы, а в затяжной войне, усиливающей его влияние на Россию и отвлекающей Запад от Азии.

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