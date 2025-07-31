Посол США: Китай ведет прокси-войну против Запада 31.07.2025, 14:09

Пекин заинтересован в затяжной войне.

Посол США в НАТО Мэттью Уитакер обвинил Китай в поддержке вторжения России в Украину и заявил, что Пекин ведет прокси-войну, отвлекая внимание Запада, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

«Китай считает, что сражается через Россию. Они хотят, чтобы США и их союзники были заняты этой войной и не могли сосредоточиться на других стратегических вызовах», — заявил посол США.

Обвинения прозвучали на фоне растущего международного внимания к роли Китая в конфликте. Президент Украины Владимир Зеленский уже обвинял Пекин в поставках оружия Москве. Китай это отрицает, однако, по данным Reuters, китайские двигатели для дронов поставляются в Россию под видом «промышленных холодильников».

По информации дипломатов ЕС, глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не может допустить поражения России, поскольку это даст США возможность сосредоточиться на Китае.

Несмотря на заявления о нейтралитете и поддержке мирных переговоров, Китай укрепил экономические и дипломатические связи с Россией. С начала войны двусторонняя торговля достигла рекордных уровней, а Пекин якобы помогает Москве обходить западные санкции — до 80% случаев, по оценке МИД Германии.

Однако между Пекином и Москвой сохраняется недоверие. В России усиливается тревога из-за зависимости от Китая, а некоторые сотрудники спецслужб называют Пекин «врагом». В Китае, в свою очередь, обеспокоены растущим военным сотрудничеством России и Северной Кореи.

Пекин, вероятно, заинтересован не в победе Москвы, а в затяжной войне, усиливающей его влияние на Россию и отвлекающей Запад от Азии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com