Как Украина ответит на секретный завод дронов в Минске 31.07.2025, 14:19

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Лукашенко наладил производство БПЛА «Аскалон» и «Миротворец».

Пока Лукашенко лицемерно говорит о «миролюбивой политике», в Минске разворачивается скрытое производство ударных беспилотников, которые поставляют в Россию.

Насколько опасны для Украины дроны «Аскалон» и «Миротворец», которые уже серийно производятся в Минске? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Насколько опасно для Украины, помимо того, что ежедневно прилетает со стороны России, появление еще десятков беспилотников, произведенных в Беларуси? Ответ однозначный: это дополнительная угроза. Если учитывать коэффициент сбития, который сейчас составляет максимум 85%, то это еще 5–10 целей, в которые могут попасть эти белорусские беспилотники.

Во-вторых, я бы не сказал, что эта информация стала сенсацией. Ранее уже были сообщения украинской разведки о том, что Беларусь с первого дня войны участвует в российско-украинском конфликте на стороне России. В том числе — как поставщик комплектующих для российского ВПК или готовых изделий. Это очередное подтверждение «нейтралитета», о котором время от времени пытается говорить «большой миротворец» Лукашенко.

— Почему производство военных дронов ведется в режиме полной секретности?

— Ответ очевиден: максимальная секретность — по понятным причинам. Лукашенко не заинтересован в появлении новых доказательств участия Беларуси в российской агрессии. Почему «частная фирма»? Потому что такая структура пока не под санкциями, не «засветилась». Когда речь идет о частных компаниях в России или Беларуси — возникает вопрос: кроме названия «частная», что там действительно частного? Особенно с учетом уровня контроля государства и диктаторского режима над бизнесом в Беларуси.

— Какие меры против этого завода может предпринять Украина? Возможна ли операция «Паутина» в Беларуси?

— Украина, несмотря на очевидные факты агрессии, имеет все основания считать Беларусь страной-агрессором в соответствии с международным правом. Есть решение Генеральной Ассамблеи ООН № 3314 «Определение агрессии», где четко указаны действия одного государства против другого, подпадающие под понятие агрессии. Беларусь полностью соответствует этим критериям: как минимум — предоставление территории и воздушного пространства для нападения.

Украина до сих пор воздерживалась от военного ответа. Станет ли это поводом для изменения такой политики, которая проводилась более трех лет? Думаю, нет. Вероятнее всего, анализ рисков показывает, что военный ответ может принести больше угроз, чем пользы. Я склоняюсь к тому, что военная операция маловероятна.

Но при наличии доказательств производства дронов может быть инициировано не только введение санкций против компании и физических лиц, причастных к этому, но и активное информирование западных партнеров. Скорее всего, в данном случае речь пойдет именно о санкционной реакции.

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