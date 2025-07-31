Избранный президент Польши и Зеленский провели первый разговор 31.07.2025, 14:23

Украина, которая борется против имперской России, может рассчитывать на поддержку.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор.

Об этом в своем X заявил пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лешкевич.

Пресс-секретарь сообщил, что разговор состоялся по инициативе Зеленского, который поздравил Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах.

«Кароль Навроцкий подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами должно основываться на взаимном уважении и искреннем партнерстве... Россия – это неоимперское, колониальное государство под руководством военного преступника Владимира Путина. Поэтому Украина, которая борется против кремлевского режима, может рассчитывать на поддержку Польши», – говорится в его заявлении.

Одной из центральных тем разговора была историческая политика.

«Кароль Навроцкий подчеркнул, что он является голосом народа, который требует изменения подхода Украины к важным и до сих пор нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться. Избранный президент сказал, что исторические вопросы будут темами дальнейших разговоров с президентом Украины», – рассказал спикер.

Зеленский со своей стороны еще не сообщал о разговоре.

Перед этим Зеленский поздравил Навроцкого с победой на выборах в публичном посте в начале июня. Навроцкий в ответ выразил надежду на продолжение тесного партнерства с Украиной и подчеркнул важность решения сложных исторических вопросов.

Инаугурацию Кароля Навроцкого, которого поддерживает оппозиционная «Право и справедливость», назначили на 6 августа.

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